«دبي للثقافة» تعزز تواصلها المجتمعي عبر «منصة 04»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تلقيها أكثر من 300 طلب عبر «منصة 04» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة دبي، والتعرف إلى آرائهم، وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم، إلى جانب تبنّي أفكارهم ومقترحاتهم المختلفة.

وتقوم فرق عمل «دبي للثقافة» بدراسة وتحليل قائمة الاقتراحات والملاحظات التي تلقتها عبر المنصة منذ مارس 2023 وحتى نهاية يناير الماضي، بهدف التعرف إلى متطلبات الجمهور وتبني الأفكار النوعية التي تسهم في تطوير منظومة العمل، انطلاقاً من حرص الهيئة على إيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على رفع مستوى رضا أفراد المجتمع والمبدعين والفنانين وأصحاب المواهب، وزيادة نسبة سعادة المتعاملين وزوار أصولها ومرافقها المختلفة. ودعت الهيئة الجمهور لمواصلة استخدام «منصة 04»، والاستفادة منها في تقديم الاقتراحات والملاحظات المختلفة التي تساعد في تعزيز ودعم جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحسين ورفع مستوى جودة الحياة الثقافية والاجتماعية للمتعاملين وتواصلها الدائم معهم، وهو ما يتناغم مع أولوياتها القطاعية، ويصب في إطار مسؤوليتها المجتمعية.