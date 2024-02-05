أيام قرطاج لفنون العرائس تشعل «شمعة الأمل الخامسة»

بعروض عربية وأجنبية موجهة للصغار والكبار معاً، انطلقت الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس في تونس، تحت شعار «ماريونات فن وحياة»، أول من أمس.

والدورة مهداة لروح فنان العرائس الأسعد المحواشي، الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، أثناء مشاركته في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وقالت مديرة الدورة، منية عبيد المسعدي، التي تشغل أيضاً منصب مديرة «المركز الوطني لفن العرائس»، المؤسسة المشرفة على المهرجان: «اليوم تشعل أيام قرطاج لفنون العرائس شمعتها الخامسة، محافظة على شعارها الرمزي (ماريونات فن وحياة) في دعوة صارخة للحياة».

وأضافت: «فنون العرائس خلقت لتبعث الحياة في الأشياء، لذلك هذا المهرجان، الذي نعتز بكونه ولد كبيراً وحاملاً لاسم قرطاج التاريخي، سيظل كبيراً ليبعث الحياة في العرائس ويبعث الأمل في جمهورها».

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الـ10 من فبراير الجاري، 37 عرضاً، من بينها 21 عرضاً أجنبياً للأطفال، وستة عروض للكبار، و10 عروض تونسية، مع اختيار إيطاليا (ضيف شرف) الدورة.

وأوضحت المسعدي أن «هذه الدورة ستخرج من مدينة الثقافة لتنفتح على عدد من الأماكن بالعاصمة، منها قاعة الفن الرابع، ودار المسرحي (باردو)، وقرية الأطفال فاقدي السند، كما ستزور عروض المهرجان عدداً من المحافظات، في إطار دعم اللامركزية الثقافية».

وأكدت: «القضية الفلسطينية دائماً في البال وهي حاضرة، من خلال الملصق الدعائي لهذه الدورة، الذي تتوسطه دُمية منحوتة من الخشب على هيئة طفل بشعر مجعد وابتسامة واسعة تذكيراً بالطفل الفلسطيني (يوسف)، الذي قُتل في غزة في أكتوبر الماضي، وظلت أمه تبحث عنه».