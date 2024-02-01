«كلمة» يناقش «الدليل العمراني لدولة الإمارات»

نظّم «نادي كلمة للقراءة» في مركز أبوظبي للغة العربية، جلسة نقاشية حول كتاب «الدليل العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة» في قصر الإمارات، بمشاركة مجموعة من المثقفين والمترجمين وأعضاء النادي. يُناقش الكتاب بشكل رئيس التنوّع الكبير في إمكانات تصميم المباني في دولة الإمارات، خصوصاً المباني الشهيرة المحطِّمة للأرقام القياسية.

كما يتناول الكتاب مميّزات الجيل الجديد من المنشآت الفاخرة والعصرية في الإمارات الأخرى، التي تركّز على الاستدامة والمحافظة على تقاليد البناء المتنوّعة. ويتضمّن هذا الدليل المعماري أكثر من 200 مبنى ومشروع في دولة الإمارات الحافلة بالرموز المعمارية، لاسيما برج خليفة. اشترك في تأليف الدليل: هندرِك بوليه، وجان ديموغ، ونقله إلى اللغة العربية موسى الحالول، وراجعه عمر الأيوبي.