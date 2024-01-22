الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «معرض القاهرة» ببرنامج حافل

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تحتفي به العاصمة المصرية في الفترة من 24 الجاري إلى السادس من فبراير المقبل.

وتأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية انطلاقاً من حرصه على وجوده في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، التي يُطلع فيها جمهور المعرض على النتاج الثقافي والفكري للأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى أبرز التطوّرات المهمة في رحلته وهو يعمل لإثراء مجتمعات المعرفة، والارتقاء بخدماته كمؤسسة للتوثيق والأرشفة وصرح ثقافي، وتمتين العلاقات مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية في جمهورية مصر الشقيقة.

وقال المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي: «يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة البنّاءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للتعريف بتاريخ دولة الإمارات المشرّف وحاضرها الزاهر، انطلاقاً من كون المعرض من أعرق معارض الكتاب في العالم العربي، ويمثل تظاهرة ثقافية سنوية للمثقفين والباحثين والقرّاء».

وأضاف: «مشاركتنا في معرض القاهرة للكتاب لا تقتصر على المنصّة التي تقدم للزوّار جرعة ثقافية مميزة عن الإمارات وعلاقتها المميزة بجمهورية مصر العربية، ولكنها حافلة أيضاً بالندوات المتخصصة في الأرشفة والمكتبات، وباللقاءات الثقافية المثمرة والبنّاءة، وبالفقرات الترفيهية، ونحن نغتنم مشاركتنا في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية بمصر الشقيقة التي عرفناها دائماً تربة خصبة للفكر».

وأوضح آل علي أن «مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة للكتاب 2024 تتميز ببرنامج حافل بالندوات الثقافية، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة ذات الصلة باهتماماته، وتعرض منصّة الأرشيف والمكتبة الوطنية - الثرية بالوثائق التاريخية والأفلام الوثائقية التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات ومصر - عدداً كبيراً من إصداراته التي توثق جوانب مهمة من تاريخ الإمارات وتراثها».

ولفت إلى أن «المنصّة تبرز الهوية المؤسسية الجديدة التي تعكس استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية للفترة الممتدة حتى 2032، واهتمامه بحفظ التراث الوثائقي، وبتحديد الاتجاهات المستقبلية في المجالات السياسية والاجتماعية والبيئية والقانونية والتكنولوجية والاقتصادية».

عبدالله آل علي:

• منصّة الأرشيف ستعرض عدداً كبيراً من إصداراته، التي توثق جوانب مهمة من تاريخ الإمارات وتراثها.