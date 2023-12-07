عدسة «مصور الملوك» توثق تاريخ الإمارات

تستضيف مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات معرض «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان، بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ52 لقيام الاتحاد.

جاب المصور عبدالله الخان إمارات الدولة ومدنها منذ عام 1963 حاملاً كاميرته ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو)، وخلال تلك السنوات زار عبدالله الخان مناطق كثيرة بكاميرته مصوراً حياة الناس والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور، وغيرها.

افتتح المعرض رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية الدكتور سليمان موسى الجاسم، وأمين عام المؤسسة عبدالحميد أحمد، وعضو مجلس الأمناء، الدكتورة فاطمة الصايغ، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية وجمهور نوعي من الذواقة ومن أصدقاء المؤسسة.

احتوى المعرض على أكثر من 135 صورة وثقت نشاطات رسمية داخل الإمارات، حيث تصدرت صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي التقطها عبدالله الخان عام 1966 صور المعرض، والتي اُعتمدت فيما بعد صورة رسمية لحاكم أبوظبي، وخلال مسيرته دخل عبدالله الخان الدواوين والقصور، واستحق لقب مصور الملوك.

وتجول الحضور في المعرض رفقة المصور عبدالله الخان والكاتب حسين المحروس الذي وثق تجربة المصور في كتب وحوارات صحافية طوال سنوات، وشرح الخان للحاضرين تفاصيل رحلته بين إمارات الدولة منذ عام 1963، وتطرق إلى الصعوبات التي واجهته في تنقله بين المناطق الوعرة أو الجبلية وكيفية تغلبه على ظروف طبيعية لالتقاط صورة لمنطقة ما تُعد اليوم وثيقة بصرية على شكل الحياة في الإمارات قبل أكثر من 60 سنة.

وخلال الجولة توقف الحضور عند الكثير من الصور التي تؤرخ للمباني والأماكن العامة والمؤسسات الرسمية التي تطورت عمرانياً وإدارياً بشكل كبير خلال سنوات قليلة من قيام الدولة، كما حضرت في المعرض صور الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، مما كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام. وفي ختام الجولة قدمت مؤسسة العويس الثقافية درعاً تذكارية للمصور عبدالله الخان وأخرى مماثلة للكاتب حسين المحروس، وبدوره شكر المصور عبدالله الخان مؤسسة العويس الثقافية على إتاحته هذه الفرصة لعرض هذا العدد الكبير من الصور عن دولة الإمارات، والاحتفاء بتجربته الفنية التي تُعد واحدة من أهم معالم التوثيق لفترتي ما قبل قيام الدولة وبعد قيام الاتحاد.