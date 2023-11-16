«يا زمان الوصل بالأندلس».. 65 منشداً وعازفاً يستعيدون تراثاً فنياً عريقاً

نظَّمت مبادرة «الأندلس.ز تاريخ وحضارة» ليلة الموشحات الأندلسية «يا زمان الوصل بالأندلس» على مسرح قصر الإمارات، استكمالاً لفعاليات البرنامج الفني للمبادرة.

وسجل الحفل حضور المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، ورئيس لجنة مبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة»، محمد أحمد المر، ووكيل وزارة لقطاع الدراسات والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة، الدكتور عبدالله مغربي، إضافة إلى جمع غفير من عشاق الفنون الأندلسية.

وشهد الحفل تقديم مجموعة من أشهر الموشحات الأندلسية، بمشاركة فرقة موسيقية مؤلفة من 65 من المنشدين والعازفين، بقيادة المايسترو غادة حرب.

وأعرب محمد المر عن سعادته بنجاح الحفل الموسيقي الذي شكّل منصة لإبراز عبق الموشحات الأندلسية وتفرُّدها كفن يجمع في طياته بين جمالية الشعر وعذوبة اللحن، وتتجلى فيه البصمة الفنية المتميزة للحضارة العربية في الأندلس. وجاء الحفل استكمالاً للبرنامج الفني المصاحب لمبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة»، الذي نحتفي من خلاله بالموروث الفني للحضارة الأندلسية وأثرها في نهضة الفن والأدب والثقافة.

وتعد «الأندلس.. تاريخ وحضارة» مبادرة رائدة واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإسبانيا، وتعريف الجمهور بتاريخ وحضارة الأندلس. وتتضمن المبادرة برنامجاً حافلاً بالندوات والفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس تراث الأندلس وتاريخها.

محمد المر:

• الحفل شكّل منصة لإبراز عبق الموشحات الأندلسية وتفرُّدها كفن يجمع في طياته بين جمالية الشعر وعذوبة اللحن.