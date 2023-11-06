مارادونا وميسي وصلاح.. يزيّنون الرفوف

تزدان رفوف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 بكثير من المؤلفات الكروية الممتعة، عن «الساحرة المستديرة»، وأبطالها الذين يتابعهم ويتعلق بأقدامهم الملايين.

ويعد كتاب «ذا فووتبول بوك» أحد أهم الكتب التي تبرز القوانين والتكتيكات وأدوار اللاعبين وتشكيلات الفريق والاستراتيجيات ومهارات كرة القدم الفردية.

وفي كتاب «50 مرةً غيّرت فيها كرة القدم العالم»، يقدم أسطورة كرة القدم الإنجليزية غاري لينيكر، مجموعة رائعة من القصص الملهمة والمحفزة وغير العادية التي ألهمته طوال حياته المهنية.

وللأطفال المتيّمين بكرة القدم، يمكن قراءة «قصص كرة القدم التي لا تُصدق» الأكثر مبيعاً لمات أولدفيلد، الذي حصل على جائزة «كتاب التلغراف الرياضي للأطفال» لعام 2020. ويعرّف الكتاب الأطفال بكثير من القصص العجيبة والمثيرة عن كرة القدم.

وبإمكان زوار المعرض أن يجدوا عشرات الكتب التي تتناول السير الذاتية لأشهر اللاعبين في العالم، منذ بدايات هذه اللعبة حتى اليوم، مثل «السيرة الذاتية لبيليه»، الكتاب رقم واحد في مبيعات الكتب الرياضية حول العالم، و«السيرة الذاتية لمارادونا» التي كتبها بنفسه، وقال عنها: «كانت هناك أشياء موجودة في قلبي فقط، ولا يعرفها أحد. أخيراً قررت أن أقول كل شيء»، وهناك الكثير من السير الذاتية عن النجوم الحاليين متوافرة في المعرض، مثل كريستيانو رونالدو، وميسي، ومحمد صلاح، وهالاند، وغيرهم.