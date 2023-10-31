معرض الشارقة للكتاب.. هذا ما ينتظركم من مفاجآت طوال 12 يوما

ينتظر عشّاق الثقافة والمعرفة والشغوفون باستكشاف أعمق أبعاد الأدب والفنّ؛ دورة مميزة من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، تجتمع خلالها 108 دول من مختلف أنحاء العالم، ليشكّلوا انطلاقاً من أرض الإمارة الباسمة مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والخبرات ومنصة فريدة تجسّد روح الكتاب والفنّ والثقافة في مكان واحد، يزخر بالفعاليات التي تغطي جميع المجالات وتلبّي كافة توقّعات القراء والمهتمين.

اثنا عشر يوماً في معرض الشارقة الدولي للكتاب كفيلة باصطحابكم إلى عالم من الأفكار الثقافيّة والعلميّة والأدبيّة والاجتماعيّة وحتى الخياليّة، تلتقي فيها الكتب بالفنون والثقافات والحضارات المتنوّعة التي تزاحمت للحضور لـ»نتحدّث كتباً«.

وأمام هذا المشهد الثقافي العالمي المرتقب، الذي سيشهد تنظيم 1700 فعالية متنوّعة يشارك فيها أكثر من 215 ضيافاً من 69 دولة؛ كيف للزائر أن ينخرط في هذه المغامرة وأن يوظّف فعالياتها لتعزيز ثقافته وتوسيع مداركه؟ وهل هي فرصة للمهتمّ بالكتاب فحسب أم تتجاوز حدود ذلك؟ وهل الفئة المستهدفة بهذه الفعاليات تقتصر على سنّ محدّد، أم أوسع من ذلك بكثير؟

وهنا نصحبكم في هذه المساحة في رحلة تجوب دهاليز المعرض قبل انطلاقه، لتجيب عن تساؤلاتكم وتعرّفكم على أبرز محتوياته ومواضيعه، وتقدّم لكم حلولاً للاستفادة من أيامه بأفضل طريقة ممكنة:



جديد الشارقة الدولي للكتاب



بداية، ولكون معرض الشارقة الدولي للكتاب يتبنى نهجاً متجدّداً في كل عام وعبر كلّ دورة من دوراته؛ فدعونا ننطلق من جديد دورة هذا العام:

لمحبّي استكشاف المخطوطات والقطع الأثريّة؛ أنتم على موعد مع معرض المخطوطات من جامعة كويمبرا البرتغاليّة، الذي يستعرض العلاقات بين البرتغال والخليج العربي خلال القرنين الـ16 والـ17 من منظور معرفي وثقافي، ويضم المعرض أكثر من 60 قطعة أثرية، من بينها مخطوطات وكتب نادرة وخرائط وأدوات بحرية وقطع فنية، وغير ذلك.

وبعنوان»خيال بلا حدود«تُشارك كوريا في الحدث العالمي باعتبارها ضيف شرف الدورة 42، لتقدّم 15 برنامجاً ثقافياً بمشاركة نخبة من الضيوف الكوريين يضمون أكثر من 31 مشاركاً من الأكاديميين والكتاب والفنانين والمبدعين.

فعاليات لكلّ أفراد العائلة

عندما تعبرون عتبة هذا المعرض، ستدخلون عالمًا حيث الكتب والفعاليات المتنوعة تأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، ستلتقون بكتّاب مبدعين وفنانين موهوبين، وستكونون قادرين على التفاعل معهم والانغماس في عوالمهم. ولن يقتصر اكتشافكم على كتب جديدة فقط، بل ستكون لديكم الفرصة لاستكشاف الثقافات المختلفة والتعرف على تجارب حياة أخرى، ستجدون أنفسكم محاطين بالإلهام والتحفيز للتعرّف على أفكار جديدة والمساهمة في إثراء الحوار الثقافي، كيف لا وأنتم أمام:

أكثر من 460 فعالية ثقافية ضمن البرنامج الثقافي، يقدمها 46 ضيفاً عالمياً من 14 دولة، و81 ضيفاً عربياً من 19 دولة.

900 ورشة عمل في مختلف مجالات العلوم والمعرفة يقدمها أكثر من 31 ضيفاً من 12 دولة.

45 فعالية في رُكن الطهي تتعرّف خلالها على ما لذّ وطاب من أطباق العالم برفقة 12 طاهياً من 9 دول.

130 عرضاً فنياً وترفيهياً تجعل تجربتك أكثر متعة مع 14 عارضاً من 14 دولة، وفي مقدمة هذه العروض مسرحيّة سجن باركود – للفئة العمريّة 18 عاماً فما فوق، ومسرحيّة لمجموعة ALJ sisters المخصصة للأطفال.

أكثر من 600 كاتب جاؤوا ليشاركوا الزوار توقيع كتبهم الجديدة

مهرجان الإثارة والتشويق حيث تلتقي بعشرة من المؤلفين الدوليين من ضمن الأكثر مبيعاً في أدب الألغاز والغموض وقصص التشويق.

ورش عمل يوميّة في منصة التواصل الاجتماعي تتناول العديد من المواضيع، كصناعة المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي

نخبة من الفنانين والمؤثرين في منصة»قصص لم تحك" لفئة اليافعين والكبار، في فرصة لإجراء المقابلات الحوارية معهم.

مساحة مبتكرة للأطفال من 3 – 6 سنوات توفّر مفهوماً جديداً للحضانة مليء بالمعرفة والمرح والاكتشافات.



كيف تستثمر الحدث بأفضل طريقة؟

إن زيارتكم لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ليست مجرد زيارة عادية، بل هي تجربة ترفيهية وتعليمية تمتزج فيها المتعة بالتعلم ليترك بصمة لا تنسى. وبالتأكيد أنت تتساءل الآن، كيف لي أن أحيط بهذا الكمّ الهائل من الفعاليات؟ وكيف أحوّل هذه الفرصة لتكون مصدر إلهام لحياتي وإثراء لمعرفتي وثقافتي؟ ولتحقيق ذلك نضعك مع بعض النصائح المهمّة:

خطط زياراتك لتحقيق ما تصبو إليه من التفاعل مع أكبر قدر ممكن من الفعاليات والمشاركين من كتاب وأدباء وفنانين وغيرهم، لذا فخطّط لزيارة المعرض في أيام وأوقات مختلفة، وضع في برنامجك خلال الفترة من 1 – 12 نوفمبر أولويّة لحدث يعود مرّة كلّ عام.

تعرّف جيداً في زيارتك الأولى على أروقة المعرض وقاعاته وأماكن انعقاد الفعاليات، واحضر إلى المعرض مبكراً لأنّك لن تشعر بمضيّ الوقت وسط زخم الأنشطة والجلسات وورش العمل، ناهيك عن 2033 ناشراً يعرضون 1.5 مليون عنوان.

لا تقلق من فوات جلسة أو ورشة عمل تهتمّ بها، فهناك المزيد في كلّ يوم، فقط احصل على برنامج وأجندة المعرض لتبقى على معرفة بمواعيد الجلسات وأماكن انعقادها، لتحظى بحضور ما يلبي اهتماماتك منها.

زيارتك مع أطفالك وأفراد عائلتك لها مذاق خاصّ في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فتجهّز لاصطحابهم وكن مستعدّاً لمنحهم كامل الوقت للتفاعل مع العديد من الفعاليات المخصّصة لهم، بالإضافة إلى تجربة انتقاء الكتب التي تُثير اهتمامهم وتتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يمتاز معرض الشارقة الدولي للكتاب بنبضه الدائم، فواكب هذا النبض من خلال التفاعل ولا تجعل زيارتك تجربة فرديّة، ولا تفوّت فرص التحدّث مع الكتّاب والمؤلفين والمشاركين، اطرح أسئلتك وشارك آراءك واحصل على توقيعات كتّابك المفضلين على نسخ الكتب الخاصة بك.

ولا تنس أن تُشارك تجربتك مع الأصدقاء والعائلة، فقد تكون أنت مصدر إلهام لهم لزيارة هذا المعرض والاستفادة من فعالياته.



أبرز الكتّاب والفنانين والأدباء



يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الجديدة أبرز الكتّاب والمؤلفين والفنانين والأدباء من شتى أنحاء العالم، فاستثمر الحدث لتتواصل مع المفضلين منهم لديك، وهنا أبرز المشاركين:

من الكتاب الإماراتيين المشاركين هذا العام: الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتورة مشاعل النابودة، والكاتب عادل خزام، والكاتب محمد الجوكر، والكاتبة سعاد العريمي، والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، والكاتب والروائي سعيد البادي.

أمّا أبرز الأسماء العربيّة، فتشمل: الكاتبة والروائية أحلام مستغانمي، والكاتب والروائي المصري أحمد مراد، والدكتور محمد الغندور، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والناقد والروائي المصري طارق إمام، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والشاعرة المصرية نور عبد المجيد، والإعلامية المصرية ريهام عياد، والكاتبتان سارة وهاجر عبد الرحمن، والشاعر السعودي فهد الشهراني، والشاعر القطري ناصر الوبير، والشاعر الكويتي شريان الديحاني، وغيرهم من الأسماء اللامعة.

في حين تضمّ قائمة المشاركين الأجانب أسماء بارزة، في مقدّمتها: الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا، والصحفي والمؤلف البريطاني مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، والكاتب السويدي توماس إريكسون، والعالم والمؤلف الكندي فاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، ومدرّب الحياة الهندي - الهولندي سوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهنديّة مونيكا هالان