التطوع يسهم في تطوير مهارات الشباب

أكدت المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي فاطمة موسى البلوشي، على الدور المهم للعمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب والفتيات، وتعزيز تواصلهم مع المجتمع، مشيرة إلى أن الجائزة تلتزم بدعم وتشجيع الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتعزيز الوعي بأهميتها في بناء مستقبل مشرق ومجتمع أفضل.

ونظمت الجائزة ورشة توعوية استهدفت طلبة جامعة الشارقة بهدف التعريف بأهمية العمل التطوعي، ودوره الإيجابي في تنمية المجتمع وتحسين حياة الفرد.

وقدمت الورشة منسقة المشاركات والتوعية المجتمعية بالجائزة شيخة السركال، عبر منصة «تيمز»، وشارك فيها 63 طالباً.

واستعرضت الورشة التوعوية مفاهيم أساسية حول التطوع، بدءاً من تعريفه وتوضيح معانيه المتعددة، وصولاً إلى استعراض أنواع التطوع المختلفة ومرتكزاته ومجالاته المتنوعة، وكيف يمكن للطلاب الاستفادة منه في تطوير مهاراتهم وبناء سيرتهم الذاتية.

كما تناولت الورشة فوائد العمل التطوعي للفرد والمجتمع.