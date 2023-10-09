مهرجان الظفرة: بدء ترصيص الإبل

بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة في دورته الـ17 تركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للإبل من السلالات الأصيلة، ضمن فئات: «المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح»، والتي يرغب مُلّاكها في المشاركة بها في «مزاينات الإبل»، إذ سيكون «الترصيص» ضمن أربع مناطق حتى 19 الجاري.

وشهد موقع (ترصيص) الإبل في مدينة زايد ومدينة غياثي إقبالاً من مُلّاك الإبل من داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، استعداداً للمشاركة في «مهرجان الظفرة»، الذي ينظم خلال الفترة من 21 الجاري إلى الثامن من فبراير المقبل، ضمن موسم «مزاينات الإبل» في أبوظبي.

ويسـلط المهرجان الضوء على دور الإبل في ثقافـة وتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مـن خلال «مزاينات الإبل»، ويتضمن بدورته الـ17: «مزاينة سويحان، ومزاينة رزين، ومزاينة مدينة زايد، وختامي مهرجان الظفرة».

وتسعى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، خلال تنظيم موسم «مزاينات الإبل» في أبوظبي وعدد من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية، إلى عكس مكانة أبوظبي ودورها في إثراء المشهد التراثي والثقافي العربي والخليجي، تنفيذاً لخططها الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي وترسيخ قيمه ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة، وتجسيداً لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب، وترسيخ هويتها الثقافية مع التطوّر والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.