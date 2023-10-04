«واقع الأدب» على طاولة النقاش في ندوة الثقافة

نظمت ندوة الثقافة والعلوم جلسة نقاشية بعنوان «واقع الأدب وإشكاليات السرد في الإمارات.. اللغة والنقد» شارك فيها كل من أستاذة اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا بالشارقة الدكتورة مريم الهاشمي، وأستاذ الأدب والنقد في جامعة الإمارات والجامعة الهاشمية في الأردن الدكتور جمال مقابلة، والروائية والقاصة صالحة عبيد، وأدارتها الإعلامية عائشة سلطان.

ودارت محاور الجلسة حول الأدب الإماراتي خلال أربعة عقود (نظرة تحليلية عامة للنتاج والأجيال وتأثيراتها)، وكيف يتناول الشباب أدبهم (الرواية، القصة، الشعر، المقالة)، وأهمية النقد ودوره في تطوير أدوات ومسارات الأدب والحياة الثقافية بشكل عام، وبأي لغة يكتب الكتاب الجدد أو المعاصرون أدبهم (في الوطن العربي بشكل عام)، والكتابة باللهجة المحلية ما لها وما عليها! وما حدود مقبوليتها نقدياً؟