دبي تكتب الحرف الأول في «بينالي الخط».. اليوم

تحفل الدورة الأولى من بينالي دبي للخط الذي ينطلق اليوم، بـ19 معرضاً، و25 جلسة تشارك فيها نخبة من الخطاطين والفنانين والخبراء الذين سيناقشون الآثار الجمالية لفن الخط، ودوره في إثراء الفنون البصرية. وستزين الفعاليات أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً في دبي حتى نهاية الشهر الجاري.

وستقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) سلسلة من الحوارات ضمن البينالي الهادف إلى إبراز ثراء وأهمية فن الخط، باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون وروائع الثقافات.

ويستضيف «متحف الاتحاد» 19 محاضرة، على رأسها جلستان تناقشان دور الإمارات في استدامة الخط، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، ورئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي بلال البدور، والكاتب علي عبيد الهاملي، والخطاط تاج السر حسن. وسيشهد حي دبي للتصميم جلسة تسرد من خلالها الفنانة إيمي سيلستينا تجربتها مع التطريز وكيف حوّلته إلى أسلوب متفرد في الكتابة.

وسيشارك الفنان الإماراتي مطر بن لاحج في جلسة «تحفة فنية عامة» في متحف المستقبل الذي يستضيف أيضاً جلسة «الحوار بين الثقافات: من النص القديم إلى الفن المعاصر».