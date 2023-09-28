مسرحية هاملتون تمدّد ظهورها الأول في الشرق الأوسط

أعلن جيفري سيلر ومايكل كاسل، منتجا مسرحية هاملتون الموسيقية التي نالت استحسان النقاد، اليوم، تمديد فترة العروض لأسبوع إضافي في أبوظبي حتى 11 فبراير 2024، حيث ينطلق أول عروض المسرحية في منطقة الشرق الأوسط في 17 يناير 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في الرابع من فبراير قبل قرار التمديد.

واستضاف مسرح برودواي أول عرض لمسرحية هاملتون التي نالت استحسان النقاد والجمهور، وحصدت العديد من الجوائز، بما فيها جائزة توني، وجائزة جرامي وجائزة أوليفييه، إضافة إلى جائزة بوليتزر للدراما. وتروي مسرحية هاملتون من خلال مزيج من موسيقى «الهيب هوب» والجاز و«الآر آند بي» وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.