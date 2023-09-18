معرض بغداد للكتاب ينطلق.. «جرعة من العافية» للقراءة

انطلقت في بغداد، أمس، فعاليات الدورة الـ24 من معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة كبيرة لدور نشر عراقية وعربية وأجنبية.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، إن «هذه التظاهرة الثقافية تجسد الاهتمام الكبير بالكتاب وقارئيه، وأهمية الفعاليات الثقافية في صناعة مستقبل يليق بالعراق».

وأضاف أن الاهتمام يتضاعف بالكتاب وصناعته وكاتبه في هذه الأيام، خصوصاً بسبب التحديات التي تواجه القراءة والكتاب بشكل عام. وأكمل: «كثرت الشكوى من قلة القراءة ومحاولة التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا، سحب البساط من الكتاب الورقي، ومعرض بغداد الدولي للكتاب يمثل جرعة من العافية للكتاب والقراءة والمعرفة».

وأكد السوداني أنه مهما تغوّلت التكنولوجيا، وانتشر الكتاب الإلكتروني، يبقى للكتاب طعم خاص، إذ أسهم في تغيير العقول وتربية الأجيال، وستبقى الحكومة داعمة للشأن الثقافي انطلاقاً من واجبها وبرنامجها لبناء العراق.

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات عديدة لتسهيل مهمة دور النشر العراقية، دعماً للفعل الثقافي والتنويري، وسنطلق قروضاً خالية من الفوائد لدور النشر، كما ستدعم معارض الكتب الرئيسة في العراق.

وقام رئيس الحكومة العراقية رفقة عدد من الوزراء والنواب وضيوف العراق، بجولة في أروقة المعرض، واطلع على دور النشر المشاركة التي أغنت المعرض بالإصدارات الحديثة في مختلف حقول الثقافة والعلوم.