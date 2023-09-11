أجمل المنصّات في معرض الصيد.. على منصة التكريم

احتفى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنتائج مُسابقة أجمل وأفضل منصّات العرض في دورته الـ20 التي اختتمت أخيراً. وجاء مجلس أبوظبي الرياضي في المركز الأول ضمن مُسابقة أجمل منصّة عرض في قطاع الصقارة، وفي المركز الثاني «كي إتش فالكون» الإماراتية، وفي الثالث محمية براري للصيد والمقناص.

وفي قطاع الفروسية، جاءت المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب: جمعية الإمارات للخيول العربية، وشرطة أبوظبي، وشركة السكب للفروسية.

أما في قطاع أسلحة مُعدّات الصيد والفروسية، فجاءت في المركز الأول شركة تسليح، وفي المركز الثاني كراكال، وفي المركز الثالث شركة MP3.

وفاز جناح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالمركز الأول في قطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، واحتلت منصّة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى المركز الثاني، ونادي تراث الإمارات المركز الثالث.

وفي قطاع الفنون والحرف اليدوية، فاز جناح أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالمركز الأول للمرّة الثانية على التوالي، ثم منصّة الفنان الإماراتي التشكيلي محمد الاستاد في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جناح Heritage Jewels.

أما في قطاع مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية ففازت شركة أميت بالمركز الأول، في حين جاءت شركة الخليج للرياضات البحرية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث شركة هايدرا مارين.

وفي قطاع رحلات الصيد والسفاري جاءت المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب من نصيب: منتجع الفرسان الرياضي الدولي، والحرس الوطني، وسفاري الشارقة.

أما في قطاع مُعدّات الصيد والتخييم، فكانت الجوائز الثلاث الأولى لكل من شركات العملاق، وRamrod، وCamptek general trading على التوالي.

وحلّت شركات EuroGulf وGSG والعواني في المراكز الثلاثة الأولى ضمن مُسابقة أجمل وأفضل منصّة عرض في قطاع المنتجات والخدمات البيطرية.

وفي قطاع مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، جاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب ARB emirates، Orion distribution، وبن حمودة.