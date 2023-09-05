500 فعالية سنوية متنوعة في «مكتبات الشارقة العامة»

تستقبل مكتبات الشارقة العامة أكثر من 200 ألف زائر كل عام، في مؤشر يعكس حجم استفادة مختلف الشرائح والجنسيات والفئات العمرية في الإمارة، من مخزونها المعرفي وبرامجها الثقافية، كما يعكس دورها في رفع معدلات القراءة واعتماد المكتبة مصدراً للوصول إلى مجتمع المعرفة، وخيارات التعلم مدى الحياة.

وتضم فروعها الستة أكثر من 6 ملايين مصدر معرفي إلكتروني، تواكب من خلالها حاجة القراء إلى المكتبات العصرية التي توفر المحتوى لقرائها بصيغ متعددة، وهي نسبة مرتفعة قياساً إلى كبريات المكتبات العالمية، مثل المكتبة الرقمية (ProQuest Ebook Central) التي تضم مليون كتاب رقمي.

وفي مؤشر آخر على تنوع المحتوى الذي تقدمه المكتبات، وقدرتها على خدمة مختلف الجنسيات، تتوزع مصادرها المعرفية على 33 لغة عالمية تستجيب لتنوع ثقافات المقيمين في الإمارة، وفي الوقت نفسه تجسد ثراء المعارف والعلوم والآداب والفنون العالمية، وتوثق ما تنتجه الحضارة الإنسانية بتلك اللغات.

وبقدر تنوع جمهورها واختلاف أهدافهم وما يبحثون عنه من خلال القراءة، إلى جانب مصادرها الإلكترونية، توفر مكتبات الشارقة العامة نحو 742 ألف مادة أو وعاء معرفي، من الكتب والمراجع في مختلف الفنون والعلوم والمعارف، كما تضم 15 ألف دورية.

وتضمن مكتبات الشارقة العامة، لجمهور القراء في الإمارة، إمكانية الوصول إلى كنوزها المعرفية من خلال التوجه إلى فرعها الرئيس في ميدان الثقافة بالشارقة، أو فروعها المختلفة، لتكفل للجمهور سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة وتنمية ثقافة القراءة.

وتنظم المكتبات في مختلف الفروع التابعة لها أكثر من 500 فعالية ونشاط يستفيد منها أفراد المجتمع كل عام، وتشمل عقد منتديات وتنظيم لقاءات وورش عمل، منها ما تخصصه للشباب من الخريجين الجدد، والطلاب الراغبين في استشراف المسارات المهنية والفرص المستقبلية.