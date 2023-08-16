«الإمارات للآداب» تفتح للمواهب ركن الأقلام الصاعدة

فتحت مؤسسة الإمارات للآداب - الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب - باب التقديم لـ«ركن الأقلام الصاعدة» لعام 2024، والذي يُعد فرصة للكتاب العرب الواعدين المقيمين في الإمارات لعرض أعمالهم لجمهور المهرجان المتنوّع والشغوف بالأدب.

ويتوجب على الكتاب المهتمين تقديم جزء لا يقل عن 85 صفحة من أعمالهم المنشورة حديثاً قبل الموعد النهائي للتقديم، وهو 30 سبتمبر المقبل.

ومن بين الشروط أن يكون الكتاب المقدم هو العمل الأدبي الأول لصاحبه، وأن يكون قد نشر خلال العامين الماضيين، وأن يكون مكتوباً بالعربية. وستراجع لجنة خبراء المشاركات بحثاً عن مواهب استثنائية.

وسيمنح المختارون مكاناً ضمن ركن الأقلام الصاعدة في دورة المهرجان 2024 لتتاح لهم مناقشة أعمالهم مع الجمهور مباشرةً، والتفاعل مع الكتاب الآخرين، إضافة إلى خبراء صناعة الكتب ومجال النشر وهي فرصة مميزة لتطوير مهنة الكتابة لديهم.

وعبرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، عن الفخر بمواصلة جهود تنمية وتطوير المواهب الأدبية الواعدة في دولة الإمارات، مضيفة أن «ركن الأقلام الصاعدة هو امتداد آخر للبيئة الداعمة للكتاب المقيمين في الدولة، بيئة تتيح لهم فرصة استعراض مواهبهم وأفكارهم الأصيلة والتواصل مع جمهور شغوف».