«الإمارات للفنون التشكيلية» تستهل مهرجان الورش بـ «تقنيات اللوحة»

نظمت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أول من أمس، ورشة فنية بعنوان «تقنيات تكوين اللوحة»، قدمها الفنان خالد حنيش، ضمن مهرجان الورش الصيفية الذي استهلته الجمعية.

وقال حنيش، إن «الورشة عالجت إحدى التقنيات الفنية غير التقليدية والمجردة من تفاصيل رسم المفردات الواقعية. وهذا الأسلوب يجمع بين الواقعية، والرمزية، والسطحية، وفي الشكل يعتمد على القوالب والمعجون السميك الذي يعطي سطحاً ملموساً في اللوحة».

وأوضح أن الورشة ارتكزت إلى الموروث الشعبي لدولة الإمارات، من خلال العمل على تكوين لوحات تراثية.

وأضاف حنيش «بعد رسم هذه المفردات على الكرتون نقوم بتفريغها لتصبح قالباً نضعه على لوحة الكانفاس ونطليه بالمعجون السميك، وبعد أن يجف نلونه بألوان الأكريليك، وآخر مرحلة طلاؤه بالورنيش المثبت والملمع».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد يوسف، إن الورشة التي حظيت بحضور لافت تعد بداية الانطلاق لمهرجان الورش الصيفية، والذي سيشهد مجموعة من الدورات المعنية بالفنون التشكيلية والتصوير، وستكون البرامج الموضوعة ذات قيمة فنية عالية، لإكساب المشاركين تقنيات ومهارات ترفع من مستواهم الفني، وسيقدم الفنانون المشاركون عصارة تجاربهم في قالب بسيط حتى يمكن للمشاركين الاستفادة من تجارب الرواد من الفنانين».