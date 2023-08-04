70 كشافاً وقائداً إمارتياً في أكبر بعثة خليجية بـ «الكشفي العالمي»

شارك وفد جمعية كشافة الإمارات في حفل الافتتاح الرسمي للمخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية «جامبوري 25»، الذي أقيم بحضور رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، وعقيلته كيم كون هي، وأندي تشابمن رئيس اللجنة الكشفية العالمية وبير جريلز سفير الكشافة العالمية.

وحضر الحفل نائب سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية عيسى السماحي، والأمين العام لجمعية كشافة الإمارات رئيس الوفد، خليل رحمة علي، إلى جانب العديد من رؤساء الجمعيات والمفوضين الكشفيين، بالإضافة إلى 50 ألف قائد وكشاف من 171 دولة حول العالم.

وأكد رئيس اللجنة الكشفية العالمية، في كلمته خلال الحفل، أنه على الرغم من الاختلافات بين المشاركين إلا أن الكشافة توحدهم، مبيناً أن عدد المشاركين تجاوز 50 ألف شخص من 171 منظمة وطنية وهيئة وجمعية كشفية حول العالم.

ثم بدأت أعلام الدول المشاركة بالدخول تباعاً إلى أرض الحدث وحمل علم دولة الإمارات الكشاف حسن باقر، وتضمنت فقرات الحفل العديد من الكلمات، إلى جانب تقديم فقرات كشفية متنوّعة ورقصات وأهازيج ومقطوعات موسيقية قدمتها فرقة الأوركسترا الكشفية الطلابية الكورية.

وأكد القائد خليل رحمة علي رئيس الوفد، أهمية هذا الحدث الكشفي العالمي الذي يتكرر كل أربع سنوات ويشارك به الآلاف من الكشافة من دول وثقافات مختلفة، لافتاً إلى أنه منذ وصول وفد جمعية كشافة الإمارات لمدينة «سيمانغوم» في مقاطعة شمال جولا بكوريا الجنوبية قامت اللجنة المكلفة بتحديد موقع التخييم بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للحدث، حيث تم تجهيز المكان بما يجب أن يكون بالمخيمات الكشفية.

وذكر خالد الساعدي قائد الوفد، أن وفد الإمارات الذي يضم أكثر من 70 كشافاً وقائداً يعد أكبر بعثة للدولة وأكبر بعثة لدولة خليجية منذ تنظيم المخيم الكشفي العالمي.