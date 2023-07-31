«الإمارات للإبداع» تطلق جائزة سفير التواصل الاجتماعي على المستوى الخليجي

أطلقت جمعية الإمارات للإبداع، الدورة الثانية من جائزة سفير التواصل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من الجائزة التي نظمتها الجمعية على مستوى دولة الإمارات العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية مؤخراً في فندق «موفنبيك جراند» البستان دبي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، الدكتور فيصل شاهين الحمادي، والأمين العام والمنسق العام للجائزة، هاجر العيسى، وأمين السر، عمر النقبي، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من الشركاء والرعاة وممثلي وسائل الإعلام، ورواد التواصل الاجتماعي في الإمارات.

وقال الحمادي إن تنظيم الدورة الثانية للجائزة، جاء عقب النجاح الكبير للجائزة في دورتها الأولى، واهتمام مشاهير ورواد التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات، والعدد الكبير للمتقدمين للجائزة بدورتها الأولى، مشيراً إلى أن إطلاق هذه النسخة من الجائزة على المستوى الخليجي جاء تلبية لتطلعات أعضاء الجمعية، وسعي مجلس الإدارة الدؤوب للوقوف على رغباتهم وتحقيق مطالبهم بتوسيع نطاق جائزة سفير التواصل الاجتماعي، لما لها من أثر اجتماعي ملموس في غرس القيم والتأثير الإيجابي بالممارسات التي تدعو إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية، والمواطنة الإيجابية والإبداع والابتكار.

وأوضح أن الجائزة تتضمن أربعة معايير وخمس فئات، وتستهدف رفع مستوى الوعي لدى مؤثري التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي وصناع المحتوى والأفكار المبدعة، لإيجاد محتوى ملائم لدول الخليج العربي يعكس عاداته وتقاليده وأصالته.

ولفت الدكتور الحمادي إلى أن الجائزة تأتي ترجمة لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل موروثنا من صورة وأخلاق زايد إلى واقع ملموس، كمشروع حضاري وثقافي يعزز قيم الإنسانية والأصالة والتسامح، ويعكس المستوى المتحضر للمواطن الإماراتي وثقافته.

وتوجه الحمادي بالشكر والثناء للشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على دعمه ورؤيته في طرح هذه الجائزة في دورتها الأولى في معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد حرص الجمعية على دعم المبادرات الوطنية والخليجية، والقيام بدورها الاجتماعي لنشر مفاهيم الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.

من جهتها قدمت هاجر العيسى شرحاً مفصلاً عن أهداف ونطاق الجائزة، مشيرة إلى أن فتح باب التسجيل سيكون متاحاً في الأول من أغسطس المقبل.

فيصل الحمادي:

«الجائزة ترجمة لفكر محمد بن راشد بتحويل موروثنا من صورة وأخلاق زايد إلى واقع ملموس كمشروع حضاري وثقافي».