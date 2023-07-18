«دبي للثقافة» و«مؤسسة فكر» تناقشان آفاق الاقتصاد الإبداعي العربي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ومؤسسة فكر، وهي مركز دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطّي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية، تنظيم جلسة حوارية بحثية بعنوان «نحو بناء الاقتصاد الإبداعي العربي: التحديات والآفاق»، وذلك في الـ22 من يوليو الجاري بمكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الفعاليات الحوارية البحثية والنقاشية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة فكر، بهدف تبادل الخبرات والمهارات والمعارف ودعم القطاع الإبداعي والمواهب المحلية والإقليمية، وتعزيز مكانة المشهد الثقافي المحلي عالمياً في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة نخبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين، وهم: المصور والفنان عمار العطار، والفنان هاشل اللمكي، والفنانة لطيفة سعيد، والفنانة منيرة الصايغ، والإعلامية منار الهنائي، فيما تدير الجلسة الكاتبة دبي بالهول المديرة التنفيذية لمؤسسة فكر وتضيء خلالها على رؤى الفنانين والقيّمين والممارسين في المشهد الفني الإقليمي للاقتصاد الإبداعي.

كما تتناول استراتيجيات دبي الرامية إلى توفير المناخ الملائم والمحفز للمبدعين لخلق قيمة اقتصادية لإبداعاتهم، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للثقافة والإبداع، ويثري دورها محركاً رائداً للاقتصاد الإبداعي في العالم. وتتضمن الجلسة أيضاً مناقشة طبيعة التحديات التي تواجه العاملين في الاقتصاد الإبداعي، والآفاق والفرص التي يتطلعون إليها على الصعيد الدولي، وما يحتاجون إليه من مبادرات وحوافز تضمن استمراريتهم وفاعليتهم في دعم ونمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بوصفه أحد روافد المنظومة الاقتصادية المستقبلية المتنوعة لإمارة دبي القائمة على المعرفة والابتكار.