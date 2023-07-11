«التصميم المستدام».. تفتح أبوابها للمواهب الإبداعية الشابة

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لجائزة التصميم المستدام لعام 2023، والتي تنظمها بالتعاون مع شركة توتال للطاقات بهدف تسليط الضوء على إنجازات الشباب والاحتفاء بابتكاراتهم في مجالات التصميم المتعددة مع التركيز بشكل خاص على الممارسات المستدامة.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى تاريخ 20 من أكتوبر المقبل، ويجب أن تتعلق مقترحات التصميم بمجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والمناظر الطبيعية، والتي تتناول ثلاثة محاور رئيسة خاصة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. كما ينبغي أن تعكس التصاميم الالتزام بالاستدامة بالاعتماد على نهج وممارسات مبتكرة إضافةً إلى تشجيع المشاركين على النظر في الجوانب التالية ضمن كل ركيزة من ركائز الاستدامة: الاستدامة الاقتصادية تتطلب المشاركة في محورها مناهج مبتكرة لتصاميم تسلط الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستدامة.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية، يجب أن تعكس التصاميم مدى الالتزام بتخفيض الأثر البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويحظى محور الاستدامة الاجتماعية باهتمام وتقدير كبير باعتباره أحد أهم الركائز الرئيسة للاستدامة، والذي يشجع على تعزيز الترابط الاجتماعي والشراكات المجتمعية في تحسين جودة حياة الأفراد، إلى جانب إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا الإنسانية.

عرفت الجائزة سابقاً باسم «منحة التصميم»، ويعود تأسيسها إلى عام 2014، حيث تتمثل أهدافها في رعاية الإمكانات وتحفيز الإبداع لدى المصممين والمهندسين المعماريين الناشئين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتدعو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الشباب الإماراتي الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ولديهم اهتمام كبير وتجارب متميزة في مجالات العمارة والتصميم والتصميم الداخلي والمستدام والهندسة المعمارية المستدامة إلى المشاركة في تقديم طلبات الترشح للجائزة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف بذلك إلى إلهام وتشجيع المصممين والمهندسين المعماريين الطموحين على اغتنام هذه الفرصة لعرض مواهبهم والمساهمة في التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز سيحصل على جائزة قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب فرصة عرض أعماله في أحد أبرز مواقع فعاليات مهرجان أبوظبي 2024، ليجسد موهبته الاستثنائية والتزامه بنهج الاستدامة، وإثراء مجتمع الفنون والتصميم بإضافة قيمة.