صور تروي حكايا نادرة من العالم العربي

أطلق أرشيف عكاسة، التابع لمركز المورد في جامعة نيويورك أبوظبي، 12 ألبوماً رقمياً لصور تاريخية من الأرشيف.

توضح الألبومات التي تحتوي على أكثر من 1500 صورة من مختلف أنحاء المنطقة التزام الأرشيف بتوثيق التاريخ، وتسخير التصوير الفوتوغرافي وسيطاً لهذا الهدف، وتتضمن الألبومات لقطات من الجزائر وتونس ومصر وتركيا وفلسطين ولبنان وسورية وإيران والعراق.

ومن المقتنيات النادرة ألبوم من الصور لحقل بابا كركر النفطي، المعروف في كركوك شمال العراق، تظهر فيه أولى آبار النفط المتفجر من الأرض في أكتوبر من عام 1927، وثانٍ بعدسة عالم أحياء مهتم بالنباتات في رحلته إلى الجزائر عام 1902.

أشرفت على تدقيق الصور وأرشفتها مديرة مجموعات الأرشيف، جاسمين سليمان، وخريجة الجامعة أميلي برود. وفي تعليقها على الألبومات، قالت جاسمين: «تعود الصور إلى الفترة من ستينات القرن الماضي إلى العقد الأخير من القرن الـ19، فيوثق تنوّعاً مذهلاً في اللباس التقليدي، والتقاليد، وفن العمارة، والمناظر الطبيعية، ولمحات من الحياة اليومية».

يحتوي أرشيف عكاسة حالياً على أكثر من 35 ألف صورة، يتوافر منها 12 ألفاً عبر الإنترنت.