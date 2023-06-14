مجمع اللغة العربية يمد الجسور مع جامعة الفارابي في كازاخستان

بحث وفد ثقافي من الشارقة مع جامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، سبل التعاون الأكاديمي والثقافي المشترك بين مجمع اللغة العربية في الشارقة وقسم الدراسات الشرقية بالجامعة.

وضم الوفد الأمين العام للمجمع، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، الدكتور محمد كامل المعيني، وكان في استقباله رئيس جامعة الفارابي الوطنية، الدكتور جانسييت توينيبايف، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وجاءت الزيارة في إطار جهود المجمع الرامية إلى دعم تعليم اللغة العربية في الجامعات والمراكز اللغويّة في كازاخستان، ودراسة إمكانية ترجمة المخطوطات وتبادل الخبرات التّعليميّة، بالإضافة إلى مناقشة خطط زيارات طلابيّة إلى الشارقة، للتعرف إلى الثقافة العربية والإماراتية، وجهود الإمارة ومجمع اللغة العربية في إطلاق مشروع «المعجم التاريخي للغة العربيّة»، وأهميته في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، وتيسير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

واطّلع أعضاء الوفد على «مكتبة الفارابي» الحافلة بشتى الكتب والمصادر المعرفية والعلميّة بعدد من اللغات العالمية، إلى جانب مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية، وغيرها من الكتب في مختلف اللغات الأجنبية.

وزار وفد المجمع «المتحف الوطني» في كازاخستان، الذي يضمّ قطعاً من أبرز مقتنيات التراث الكازاخي الذي يعكس تاريخ هذه الدولة التي شكلت الحضارة الإسلامية ملامح ماضيها وحاضرها.

وأشار المستغانمي إلى أهمية زيارة جامعة الفارابي، والتعرف إلى مكتبتها وأقسامها المتنوعة، لاسيما قسم الدراسات الشّرقيّة، و«المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، موضحاً أن تلك الزيارات واللقاءات تأتي في إطار مشروع الشارقة الثقافي والحضاري، الذي يؤكد أهمية الثقافة ودور الكتاب في بناء الإنسان، ويحرص على دعم تعليم اللغة العربية، ونشر رسالة السلام والتسامح.

وتابع: «ناقشنا موضوعات عدة مع رئيس جامعة الفارابي، الذي قدم عدداً من المقترحات، إذ سيشكل هذا اللقاء نواة للتعاون المشترك والعمل الذي يعزز الشراكات المعرفية، ويرتقي بآفاق تعليم اللغة العربية ونشر الثقافة والأدب بين دولة الإمارات وكازاخستان».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في الإمارات، أهمية المبادرات التي يطلقها المعهد، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة، لدعم تعليم العربية لغير الناطقين بها، وتوطيد علاقات الصداقة والأخوة الراسخة بين الإمارات وكازاخستان.

من جهته، رحب رئيس جامعة الفارابي بالوفد، مؤكداً أهمية برامج تبادل الأساتذة والمعلمين والطلبة، وتنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات مشتركة بين الجانبين.

وقال: «من خلال هذا التعاون سنشارك في تطوير اللغة في البلدين، فمكتبة الفارابي حافلة بالكتب والمصنفات والمخطوطات التي ألّفها علماء عرب ومسلمون عن الثقافة العربية، وستسهم ترجمة الأعمال والمخطوطات القديمة المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة الكازاخية، والمصنفات المكتوبة بلغتنا إلى العربية، بتعزيز الحوار والتبادل الثقافي والعلمي والمعرفي بين الجانبين».

صافي المستغانمي:

«نسعى للإسهام في فتح آفاق جديدة لتعليم اللغة العربية، ونشر ثقافتها».