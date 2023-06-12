مصر تودّع مقدمة برنامج «حياتي».. فايزة واصف

قالت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أمس، إن الإعلامية القديرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير «حياتي»، توفيت بعد صراع مع المرض.

وكتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف، على صفحته بموقع «فيس بوك»، «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

كما نعاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين، منهم الإعلامي محمود سعد، والكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيناريست عبدالرحيم كمال، الذي كتب عبر «تويتر»: «برنامج حياتي كان من أكثر البرامج في طفولتي التي تشدني للفرجة، مشكلات حقيقية ترسلها الناس للبرنامج، ويتم تجسيدها في صورة دراما بسيطة، وبعدها يأتي الضيف وتحاوره السيدة الإعلامية الودودة المثقفة فايزة واصف.. رحلت فايزة واصف ومعها جزء جميل سأظل أحتفظ به في ذاكرتي، رحمها الله رحمة واسعة».

بينما أشار الإعلامي محمود سعد إلى أن برنامج «حياتي» كان يعد أشهر برنامج في مصر، خلال الفترة التي كان يقدم خلالها على مدار سنوات طويلة، داعياً للراحلة بالرحمة.

وتخرجت الفقيدة في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب عام 1963، ثم انتقلت إلى التلفزيون.

وقدمت على مدى نحو 36 عاماً برنامج «حياتي»، الذي كان يتناول مشكلات اجتماعية متنوعة يرسلها المشاهدون عبر البريد، ثم يقوم ممثلون بتجسيدها في قالب درامي، قبل أن يعقب عليها مفكرون ورجال دين وأطباء نفسيون وخبراء في القانون.

كما نعى فايزة واصف كتّاب ومثقفون، وقالت الشاعرة فاطمة ناعوت: «غادرتنا الإعلامية الجميلة التي انخرطت في هموم المجتمع المصري عبر برنامجها الشهير (حياتي).. رحمها الله ورزق ذويها الصبر والاحتساب».

• 36 عاماً، ظل خلالها برنامج «حياتي» يضيء شاشة التلفزيون المصري.