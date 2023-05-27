علي الحجار يغني الأبنودي في «أبوظبي للكتاب»

يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب اليوم السبت حفلاً غنائياً يحييه الفنان المصري علي الحجار على خشبة مسرح المجمع الثقافي - أبوظبي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن فعالياتٍ ثقافية وأدبية وفنية متنوعة يخصصها المعرض في دورته الحالية.

الحفل الذي يأتي قبل يومٍ على ختام المعرض، يدعو الجمهور للاستماع إلى مجموعة من قصائد الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي التي تلقيها ابنته آية الأبنودي في افتتاح الحفل، ليصدح صوت الحجار بعد ذلك للمرة الأولى في أبوظبي بمجموعة من أجمل الأغاني التي تتجلى فيها أشعار الأبنودي بما تحمله من نبض اجتماعي وإنساني خاص، وبقدرتها المميزة على وصف الحياة بأبسط الكلمات وأرقها.

يذكر أن لقاء الحجار بالأبنودي، غناءً وشعراً، بدأ من خلال شارات مجموعة من المسلسلات المصرية الشهيرة، التي عبر الأبنودي بكتابة كلماتها عن نظرته الجمالية للواقع في تجسيد يحاكي حال المجتمع موسيقياً وغنائياً بصوت الحجار، كما في «بوابة الحلواني» و«ذئاب الجبل».