نسيبة العموش: «الزايدية» رحلة في تجربة الإمارات الاقتصادية

بكتاب وحيد؛ تشارك الباحثة الاقتصادية ومستشارة النظم الإدارية، نسيبة سليمان العموش، في معرض أبوظبي للكتاب في دورته الحالية، تعرضه في جناح دار النشر «يد».

وعن هذه المشاركة قالت العموش لـ«الإمارات اليوم»: «أشارك بكتاب وحيد، ويكفي، فهو كتاب (الأسس والنموذج والتطبيق)، وهو دراسة بحثية استمرت 10 سنوات عن التجربة الإماراتية الاقتصادية، وخرجت من خلالها بنموذج جديد يضاف إلى النماذج الاقتصادية المعمول بها عالمياً، أطلقت عليه «الزايدية» نسبة إلى المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأن المدارس الاقتصادية تسمى بأسماء أصحابها».

وأكدت إن دولة الإمارات تعد نموذجاً اقتصادياً متفرداً، ويعتبر الشيخ زايد، رحمه الله، أول من أدخل التسامح قيمة اقتصادية على اقتصاد الدولة. معتبرة أن الاقتصاد هو مرآة الحضارة، وتتمثل أبرز المنجزات الاقتصادية للحضارة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، في إعلان الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشير الباحثة في كتابها، أن الدولة تشكل قاعدة النموذج الزايدي، بشكل هندسي بأربعة أضلاع، أطرافه مثلثة، ويعبر المثلث إلى يسار الدولة عن قوة الاقتصاد الداخلية، وعلى اليمين عن قوة الاقتصاد الخارجية، ثم ينبثق من هذه القاعدة الأسس الأربعة للزايدية، ويأتي كل أساس منها داخل دائرة مغلقة وتربط بين الدوائر أسهم تنطلق من العنصر المسبب للأثر وتنتهي إلى العنصر الذي ظهر نتيجة للأثر.