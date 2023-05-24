36 مجلداً من «المعجم التاريخي» على رفوف جناح مجمع اللغة

يعرض مجمع اللغة العربية في الشارقة خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المجلدات الـ36 الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية، المشروع العلمي الضخم الذي يسجل تاريخ الألفاظ العربية وتطورها على مدى 20 قرناً، وتم إنجاز الأجزاء التي تشمل الأحرف التسعة الأولى من الهمزة إلى الدال، وإتاحتها للباحثين والمهتمين.

ويشارك المجمع في المعرض بجناح يقدم نظرة على جهوده في خدمة لغة الضاد، والتي تجسد مبادراته الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها.

كما يعرّف المجمع زوارَ جناحه في المعرض بالمجالس العلمية التي يستضيف فيها كبار علماء العربية، وتتناول موضوعات تخص لغة الضاد، وتسلط الضوء على كنوزها.

وينظم المجمع خلال مشاركته في المعرض عدداً من الفعاليات والورش التثقيفية والتدريبية، تستهدف كل شرائح المجتمع، بهدف تحفيزهم على اكتساب مزيد من المهارات والمعارف في مجالات اللغة والثقافة، مسلطاً الضوء على دوره في دعم اللغة العربية، من خلال تقديم جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية التي تُمنح سنوياً لأفضل دراسة أو بحث أو كتاب يسهم في رفعة وحفظ هوية اللغة العربية.

وقال الأمين العام للمجمع الدكتور امحمد صافي المستغانمي: «تأتي مشاركتنا في هذا المحفل الثقافي من رؤية المجمع في بناء جسور التعاون مع المؤسسات الثقافية واللغوية التي يعد المعرض واحداً من محطاتها البارزة، إذ يُعرّف الزوار والمهتمين بالجهود التي يقدمها في خدمة لغة الضاد، ويضيء على جماليات العربية وكنوزها، من خلال إصداراته العلمية الرائدة في الحقل المعجمي التي تفيد الباحثين والطلاب في مختلف المجالات.

وأوضح المستغانمي أن جهود مجمع اللغة العربية أنتجت ثماراً طيبة بدت على أرض الواقع، من خلال 36 مجلداً تضافرت جهود المجامع العربية لإنجازها.