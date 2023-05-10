منصة «سلامة الطفل».. توعية وترفيه

تشارك إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من خلال منصة تقدّم فيها أنشطة توعوية تفاعلية، تجمع بين التوعية والترفيه وتعليم قواعد السلامة بأسلوب يجذب الصغار، إذ تستمر في استقبالهم مع أولياء أمورهم طوال أيام المهرجان حتى الـ14 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتركز الأنشطة - من خلال أربعة محاور تفاعلية - على تكامل التوعية وشمولها، إذ توفر «لعبة الذاكرة» فرصة للأطفال لاختبار مهاراتهم في حفظ أرقام الطوارئ.

ويتعرف الأطفال من خلال لعبة «رحلة آمنة» على إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء التنزّه مع أسرهم على الشاطئ، أو خلال الرحلات البرية في المناطق الصحراوية.

وتضم منصة إدارة سلامة الطفل في المهرجان الذي ينظم تحت شعار «عقول تتشكّل»، قسماً لإصدارات الإدارة من القصص التوعوية. وفي تجربة ممتعة، توفر «سلامة الطفل» نشاطاً تثقيفياً من خلال شخصية الحكواتي، إذ تقوم راوية القصص هيا القاسم، بنقل رسائل التوعية لزوار المنصة عبر الحكايات المسلية.

وقالت مديرة إدارة سلامة الطفل هنادي اليافعي: «تأتي مشاركة الإدارة في المهرجان سعياً للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور الذي يرتاد الفعاليات ومختلف الأنشطة في الشارقة، ضمن خطة أنشطة الإدارة وحملتها السنوية الشاملة الهادفة إلى تعزيز الجهود التوعوية وتقديمها بأساليب ممتعة وجاذبة للجمهور، تدمج بين التوعية والترفيه لنشر مزيد من الوعي المجتمعي بقواعد وإجراءات السلامة للأطفال».