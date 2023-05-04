3 معارض جديدة في المجمّع الثقافي

ينظم المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ثلاثة معارض، تتضمن: المعرض الرئيس «لوبي لوبي» للفنان المعاصر باسكال مارتين تايو، ومعرض الأطفال المصاحب له «بوبو لاند»، والنسخة الثالثة من معرض «جنون الكرتون» الذي يحتفي بالتاريخ الغني للرسوم الكرتونية العربية واليابانية المحبوبة.

ويستحضر المعرض الرئيس، الذي سُمي تيمناً بقصيدة «لوبي لوبي» للفنان باسكال مارتين تايو، الحقائق المتماثلة والمتكررة في ممارسات تايو العابرة للزمن والحدود. ويضم منحوتات ووسائط وأعمالاً تركيبية وشعراً وتصويراً فوتوغرافياً.

ويقود المعرض الثاني «بوبو لاند: باسكال مارتين تايو» الزوّار الصغار إلى استكشاف الذات من خلال عيون «بوبو»، وهي شخصية ابتكرها تايو لطفل يحلم ليكتشف ويبتكر مستقبله.

بينما يضم معرض «جنون الكرتون 3» إبداعات 49 فناناً تراوح ما بين الرسوم الكرتونية الفكاهية والساخرة والناقدة.

وقالت مديرة المجمّع الثقافي أبوظبي، ريم فضة: «يواصل المجمّع الثقافي دوره في الجمع بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الفنون، إذ تتيح أحدث معارضنا التي يجب زيارتها، الفرصة للجماهير لاستكشاف وسائل التعبير الثقافي المعاصر، واحتضان وجهات نظر ورؤى وآفاقاً فنية متنوّعة». وأضافت: «بينما يمثل معرضا (لوبي لوبي) و(بوبو لاند)، تصوراً عميقاً للأحلام والتحديات بين الماضي والحاضر والمستقبل، يحتفي معرض (جنون الكرتون) بكنوز الرسوم الكرتونية وشخصياتها الشهيرة المحفورة في الذاكرة».

وستقام جلسة حوارية مع الفنان باسكال مارتين تايو، اليوم، مستهلة برنامجاً عاماً من ورش العمل والفعاليات المتعلقة بالمعارض.