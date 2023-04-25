حكايات من 11 دولة في «القرائي للطفل»

تفتح فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الباب أمام الأجيال الجديدة والقراء والمهتمين بأدب الطفل، للقاء 22 كاتباً ومؤلفاً متخصصاً في قصص الأطفال وروايات الناشئة، يشاركون من 11 دولة حول العالم.

ويقدم المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «عقول تتشكّل» خلال الفترة من الثالث إلى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة برنامجاً متكاملاً من الورش والجلسات الحوارية والفعاليات الإبداعية.

وتضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء، منها الكاتب الأميركي روس ويلفورد؛ وهو صحافي سابق وكاتب حر ومنتج تلفزيوني، إذ عمل على برامج شهيرة عدة.

ويستضيف المهرجان الكاتبة الأميركية ياسمين وارجا التي حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب «نيويورك تايمز» ونشرت العديد من الروايات وحازت جوائز عدة.

علاوة على الكاتبة الهندية خيرونيسا، التي ألفت مجموعة «باترفينغرز» السلسلة الكوميدية الشهيرة.

كما يستضيف المهرجان الروائية الكندية شارون كاميرون، صاحبة الأعمال الأكثر مبيعاً، والكاتبة الأميركية تشيري جيه. ماينرز، مؤلفة كتاب «Learn to Get Along» الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال.

وتشارك في المهرجان الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية فرانشيسكا مينديز، التي تعرض تجربتها في تأليف كتاب «لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر» الذي يلهم الأهالي بتغيير النظرة السلبية حول مرض التوحد ويحفزهم على مواجهة الصور النمطية للمرض والتعامل مع الطفل المصاب به بإيجابية، إذ تقودهم إلى ابتكار وسائل تربية تساعد في تغيير حياة الأطفال المصابين بالتوحد نحو الأفضل، اعتمادا على قيم الحب والتفهم.

كما يشارك في «الشارقة القرائي» إيلي روبنسون، مؤلفة الكتب والسبّاحة البريطانية الحاصلة على ميداليات عدة؛ والكاتبة وصانعة المحتوى الكينية شيكو نغورو، إذ ستأخذان القُرّاء في رحلة إلى عالم الغموض والأساطير الإفريقية.

ومن بين المبدعين المشاركين في المهرجان روس ماكينزي، مؤلف روايات الأطفال الأسكتلندي الحائز جوائز عدة، إذ سيشارك الأطفال شغفه برواية القصص.

ويستضيف المهرجان ياميني مثنى، مؤلفة كتب الأطفال وخبيرة اليوغا الهندية، وصاحبة كتاب «قوة اليوغا»، الذي يشجع الأطفال على جعل ممارسة اليوغا جزءاً من روتينهم اليومي لتعزيز صحتهم البدنية وقدراتهم العقلية، إلى جانب تيموثي نابمان من المملكة المتحدة، الذي ألّف ما يزيد على 70 كتاباً للأطفال.

وسيلتقي جمهور المهرجان مع المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية سودها مورتي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً، ومؤلفة كتاب «سحر القصة المفقودة»، والحائزة جوائز عالمية، والكاتبة الأميركية من أصول هندية الدكتورة فاتسالا سبيرلنغ، صاحبة الكثير من المؤلفات في أدب الأطفال والصحة.

ومن الأسماء التي تشارك أيضاً آني أوزوالد من الولايات المتحدة، والتي تشغل حالياً منصب نائبة رئيس قسم الكتب والصوتيات في شركة «فرانكلين كوفي»، والزوجان آدان خيمينيز وفيليشيا لو-خيمينيز (سنغافورة)، مؤلفا «شارلوك سام»، السلسلة الأكثر مبيعاً، التي نُشرت بلغات متعددة، والدكتور والي أوكيديران، الطبيب والعضو السابق في البرلمان النيجيري، والكاتب الحائز جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت (الولايات المتحدة)، وبارو أناند (الهند)، وشو كوزكي (اليابان).

حوارات ملهمة

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل على مدار 12 يوماً مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية الملهمة التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلاً عن تطوير ملكاتهم الإبداعية والفكرية، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في عالم أدب الطفل.