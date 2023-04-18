رحلة مع «مساجد دبي».. من جميرا إلى حتا

رحلة إيمانية خالصة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عبر سلسلة «مساجد دبي: رحلة عبر الزمن والعمارة»، التي أطلقتها احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وتضيء فيها على ما تتمتع به مساجد الإمارة من جماليات وتصاميم متنوعة تمزج بين العمارة الكلاسيكية والمعاصرة، وما تمتاز به من أجواء وسكينة.

وأضاءت أولى حلقات السلسلة على «الريان»، وهو أول مسجد يحصل على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم. وشُيّد «الريان» وسط منطقة حتا التي تمتاز بتاريخها وتنوعها.

وتناولت الحلقة الثانية مسجد «السلام» في منطقة البرشاء، وما يمتاز به من تنوع في العمارة الإسلامية.

كما تبرز السلسلة مسجد جميرا الكبير الذي يعد من الوجهات التاريخية والسياحية في دبي، ويتسع لنحو 1500 مصل، وفتح أبوابه في 1979.

وتتناول السلسلة أيضاً تفاصيل مسجد «محمد عبدالخالق قرقاش» في منطقة القوز، علاوة على مسجد مركز دبي المالي العالمي بتصميمه الجامع بين الحداثة والكلاسيكية، ورؤية دبي للمستقبل.

ويمكن متابعة حلقات «مساجد دبي» عبر حسابات «دبي للثقافة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة الهيئة على موقع «يوتيوب».