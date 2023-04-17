«أغصان» ينطلق بطموح تحبيب جيل المستقبل في القراءة بالعربية

أطلقت مؤسسة الفطيم التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة جبل عمان ناشرون، مشروع «أغصان»؛ مشروع القراءة المتدرجة الذي يسعى إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية في مجال القراءة باللغة العربية.

وكشفت المؤسسة عن المشروع الجديد خلال حفل خاص نُظم أخيراً في مركز الفطيم للابتكار.

ويهدف مشروع أغصان إلى نشر 3000 عنوان في أدب الطفل؛ إذ ستُغطي النصوص موضوعات متعددة في الأدب، وفي النصوص المعلوماتية، الأطفال من ثلاث سنوات إلى 11 سنة، بحلول عام 2025.

وسيعمل مشروع أغصان خلال السنوات الثلاث المقبلة تدريجياً على تحقيق هدف إنتاج 3000 عنوان. تستهدف المرحلة الأولى الأطفال من ثلاث إلى ست سنوات، وستُركز على تعزيز مهارات القراءة من خلال برنامج يستند إلى أسس الصوتيات.

أما المرحلة الثانية التي تستهدف الأطفال من ست إلى ثماني سنوات، فستركز على بعض الكلمات البصرية، إضافة إلى الكلمات الصوتية، ويُتوقع إنجاز هذه المرحلة مع حلول أبريل 2024.

أما المرحلة الثالثة من المشروع فستستهدف الأطفال من تسع سنوات إلى 11 سنة، وستُركز على الصيغ اللغوية والصوتية المعقدة، التي لم يتم تغطيتها في المراحل السابقة. ومن المتوقع الانتهاء منها مع حلول نهاية 2025. من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة الفطيم للإدارة المدرسية، الدكتورة فرح سرَاج: «ننتظر بفارغ الصبر أن نرى تأثير برنامج أغصان على القراءة باللغة العربية بشكل عام، إذ يعد هذا المشروع الأول من نوعه، ومن خلال شراكتنا مع جبل عمَان ناشرون سنقوم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع بطرح ٥٠٠ عنوان في مجال أدب الطفل، خصوصاً في مجال أدب الطُفولة المبكرة». وأضافت «هذا المشروع رائد، ونتوقع أن يغير بشكل جذري طريقة استهلاك الطفل، وتعاطيه مع الكتاب باللغة العربية. وترقبوا إعلانات جديدة خلال الأشهر المقبلة». بينما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة جبل عمَان ناشرون، سنان صويص، أن «المشروع يعزز حب اللغة العربية عند الأطفال، ويطرح محتوى متميزاً بشكل فيه إثارة ومتعة للطفل»، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة التي تهدف إلى خلق جيل من القراء يمتلك الخيال والإبداع والذكاء. يشار إلى أن مركز التميز في اللغة العربية التابع لمؤسسة الفطيم التعليمية عمل منذ تأسيسه عام 2018 على البحث في مجال الصوتيات العربية، وقام بعدد من المبادرات، بما فيها تطوير نظام صوتي لتعليم اللغة العربية، وإعداد قوائم للأوزان الصوتية المتعددة، وتصنيفها بالاعتماد على طريقة الكتابة وتسلسل الأصوات، كما أعد المركز قوائم شاملة للمفردات حسب التدرج الصوتي، علاوة على بنك للكلمات لكل مستوى قرائي وصوتي، كما أجرى المركز عملية إحصائية للكلمات البصرية الأكثر تواتراً في النصوص العربية للأطفال، وتوصل من خلالها إلى استخراج 2000 كلمة.

تحديات

أتت فكرة مشروع أغصان، حسب القائمين عليه، لمعالجة عدد من التحديات التي يواجهها مجال أدب الطِّفل، ومن ضمنها أن المادة القرائية لا تتناسب - على الأغلب - مع العمر القرائي للطفل وقدرته القرائية، وأن المحتوى مرتبط بالمحتوى الخيالي، وغير مرتبط بالقرن الـ21 والحياة التي يعيشها الطفل اليوم، ومن أبرز التحديات أيضاً عدم وجود نظام موحد لتصنيف كتب الأطفال باللغة العربية.

فرح سرَّاج:

• «أغصان يعد المشروع الأول من نوعه.. وننتظر بفارغ الصبر أن نرى تأثيره».