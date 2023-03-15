مهرجان الشارقة القرائي للطفل.. أجيال الغد استعدوا للفائدة والترفيه

بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام؛ كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

ينظم المهرجان في نسخته الجديدة خلال الفترة من الثالث وحتى 14 مايو المقبل، مقدماً على مدار 12 يوماً أحدث اصدارات كتب الأطفال وسلسلة من الأنشطة والرسوم والعروض الفنية والمسرحية والأدائية المتنوعة، في مركز إكسبو الشارقة.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «يستكمل المهرجان جهود الشارقة في النهوض بوعي أجيال الغد واتاحة الفرصة أمامهم ليكتشفوا مواهبهم من خلال القراءة واللعب ومختلف الفنون التي تمهد الطريق أمام الأطفال للإبداع والمراهنة منذ الصغر على المعرفة كأداة لنمو الوعي وتطوير الذات وتكوين الشخصية النافعة لنفسها ومجتمعها، ونتطلع لأن يكون المهرجان هذا العام بمثابة منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين المبدعين والفنانين والناشرين في مجال كتاب الطفل، لما لهذا القطاع من أهمية في تأسيس قراء المستقبل».

ويستضيف المهرجان نخبة من أبرز ناشري كتب الأطفال والناشئين، ويشارك في فعالياته عدد من المبدعين والفنانين والرسامين الذين ينقلون خبراتهم في مجال أدب الطفل من خلال برنامج ثقافي وفني إلى جانب سلسلة ورش عمل يقدمها نخبة من أفضل المدربين الذين يجمعون الصغار على العلم والمعرفة والترفيه.