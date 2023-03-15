«زايد من التحدي إلى الاتحاد» بين يدي أجيال الغد

ضمن برنامجه في «شهر القراءة»، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي معرضاً للكتاب، شارك فيه العديد من المكتبات ودور النشر بكتب وإصدارات لاقت إقبالاً من الموظفين والزوّار.

واستقطب المعرض زيارات لطلبة مدارس نظم لهم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشاً قرائية حول «زايد من التحدي إلى الاتحاد».

وقال مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، فرحان المرزوقي: «لقد صار معرض الكتاب تقليداً سنوياً ينظمه الأرشيف بمقره، بالتزامن مع الشهر الوطني للقراءة»، مشيراً إلى أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يعدّ نافذة على أبرز الإصدارات التي تسهم في تثقيف الموظفين وإثراء معارفهم، وتشجيعهم على القراءة.

وأضاف أن «معرض الكتاب يتكامل مع بقية فعاليات (شهر القراءة)، إذ يعكس الحراك الثقافي والفكري الذي يسهم فيه الأرشيف والمكتبة الوطنية».

وقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية في اليوم الأول للمعرض رحلات طلابية من كلية التقنية العليا، ومن مدرستي: حليمة السعدية، ومدرسة حمودة بن علي في أبوظبي. ونظم للطلبة ورشاً قرائية في كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، الذي يعدّ من أهم الإصدارات الوطنية، ما يرسخ لدى الطلبة الهوية الوطنية، ويسهم في غرس حب القراءة في نفوسهم.