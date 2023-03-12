«طبول دبي».. يومان من الفعاليات في «حديقة أم الإمارات»

تستضيف «حديقة أم الإمارات» فعاليات «مهرجان في الحديقة» الثقافي والفني على مدار اليوم وغداً، في تجربة ثقافية وفنية غنية في الهواء الطلق، بالتعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، إذ سيقدم الحدث لزوّاره فرصة للاستمتاع بفعاليات متنوّعة تناسب كل أفراد العائلة، إضافة إلى أنشطة موجهة لأصحاب الهمم.

وسيحظى ضيوف الحديقة بفرصة الاستمتاع بتجارب عدة، من بينها «حلقة العزف على الطبول»، التي تتيح للزوّار فرصة تعلم بعض مهارات القرع على الطبول، من خلال تقليد أداء فرقة «طبول دبي»، أو المشاركة في «ورشة عمل فن الرسم على الجدران»، أو الاطلاع على عمل فني تفاعلي في «ورشة عمل عيون النخلة المستدامة» للفنانة الإماراتية عزة القبيسي، التي تحرص على إشراك الجمهور في أعمالها الفنية. ولأصحاب الهمم نصيب في الحدث، من خلال ورشة عمل مصغرة للرقص ستوفر مساحة آمنة وخلاقة لهذه الفئة ليتعرفوا من خلالها إلى حركات الرقص المدروسة بعناية والممزوجة بتعابير جسدية وعاطفية. ومن أبرز فعاليات المهرجان الأخرى عرض «كوميديا على الواقف، وكذلك عرض موسيقي على خشبة المسرح لمواهب إماراتية، من بينها الملحن وعازف البيانو حمد الطائي، والمطرب أحمد الحوسني.