حاكم الشارقة يتسلّم شهادة تسجيل قلب وحصن الشارقة على لائحة الـ «إيسيسكو»

تسلّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، شهادة تسجيل موقع قلب وحصن الشارقة على لائحة الـ«إيسيسكو» للتراث في العالم الإسلامي، من قِبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في احتفال نظمته هيئة الشارقة للآثار في مقرها.

وأضافت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، موقع قلب الشارقة، وضمناً حصن الشارقة، إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي، وذلك في اجتماع اللجنة الأخير الذي استضافته مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الرابع من يوليو العام الماضي.

وكانت هيئة الشارقة للآثار قد رفعت ملفات متكاملة لترشيح ملف الشارقة: «بوابة الإمارات المتصالحة» إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الـ(إيسيسكو) في 25 يوليو 2021، تناولت الأبعاد الأثرية والقيمة التاريخية والفنية للموقع المرشح، إضافة إلى الصفات العمرانية والمعمارية المميزة والقيمة لعناصر الموقع، وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

ويعتبر إدراج موقع قلب وحصن الشارقة على اللائحة إنجازاً جديداً لإمارة الشارقة السباقة في قيادة الحراك الثقافي محلياً وإقليمياً ودولياً، ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المباركة للشارقة لحفظ وصون التراث الثقافي المادي للأجيال المقبلة ومشاركته مع العالم.