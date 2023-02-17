«إرثي» وعزة فهمي.. شراكة لدعم الجيل المقبل من المصممات الإماراتيات

أبرم مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة ومصممة المجوهرات العالمية عزة فهمي، شراكة ثقافية رائدة تهدف إلى دعم الجيل القادم من المصممات الإماراتيات وتمكينهن من صقل مهاراتهن في مجال الصناعات الحرفية التقليدية في المنطقة، وتسهيل وصولهن إلى الأسواق وتعزيز حضورهن فيها.

وفي نهاية شهر فبراير الجاري، تنطلق الدورة الرابعة من برنامج «أزيامي» التدريبي المخصص لرائدات الأزياء، وتستمر على مدار تسعة أشهر بالتعاون مع «استوديو عزة فهمي للتصميم»، مما يتيح لمصممات المجوهرات الصاعدات فرصة فريدة لتنمية مهاراتهن الريادية وإطلاق العنان لإبداعاتهن، تحت إشراف المصممة العالمية.

وتلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً في تحقيق أهداف «إرثي» لإعداد جيل المستقبل من مصممات المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز قدراتهن، وتوفير فرص الإرشاد والتوجيه لهن لتنمية أعمالهن، ومن خلال سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

ويقدم البرنامج جلسات فردية لتدريب كل مشاركة على حدة، وتعريفها على تمارين وتقنيات مخصصة ضمن المنهاج الدراسي المحدد، لتمكين المشاركات من إدارة كل جوانب عملية التصميم والإنتاج.

ويعرِّف برنامج «إرثي» و«استوديو عزة فهمي للتصميم» المشاركات على سبل إبرام شراكات إبداعية، وعلى الممارسات الأخلاقية والمستدامة في مجال الأزياء، ويفتح المجال أمامهن للتفاعل مع نخبة من خبراء العلامات التجارية والعلاقات العامة والمبيعات والتسويق.

وقالت مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: إن «أجيالنا الشابة من المصممات هن حارسات تراثنا المشترك وحامياته، ويتماشى تعاون (إرثي) و(استوديو عزة فهمي للتصميم) مع رؤية (إرثي) الرامية لتمكين المرأة من خلال الحرف اليدوية، حيث ساعد البرنامج المصممات الشابات على تعزيز مهاراتهن الفنية والوصول إلى أسواق جديدة خلال مسيرتهن».

ريم بن كرم:

«أجيالنا الشابة من المصممات هن حارسات تراثنا المشترك وحامياته».