مبادرة «أرى» توزع 30 ألف كتاب ميسّر

قدمت مبادرة «أرى»، التابعة لـ«مؤسسة كلمات»، نموذجاً رائداً في تمكين الأطفال المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية، وضمان حقوقهم في الوصول إلى مصادر المعرفة، إذ تعد المبادرة الأولى من نوعها التي تُجري دراسات استقصائية على الأطفال ضعاف البصر والمكفوفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا، وصاحبة أكبر جهد في نشر المعرفة لهذه الفئة من الأطفال، إذ وزعت منذ انطلاقها في عام 2017 عشرات آلاف الكتب الميسّرة على مدارس ومؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في عدد من البلدان العربية والأجنبية.

وجاءت هذه الجهود استناداً إلى نتائج دراسات أجرتها المبادرة، والتي كشفت شحاً في عدد الكتب الميسرة في الوطن العربي، وعدم قدرة معظم الأطفال المكفوفين على الوصول إليها، وفجوة مقلقة في حصولهم على فرص عادلة ومتكافئة مع زملائهم المبصرين، وهو ما قاد المبادرة لإنتاج 30 ألف كتاب ميسّر مطبوع بصيغة «برايل»، ومطبوع بأحرف كبيرة، وكتاب صوتي، قدمتها لأكثر من 45 جهة في 11 دولة، إضافة إلى تزويد المدارس في أرجاء دولة الإمارات بالكتب الميسّرة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتوزعت قائمة الدول المستفيدة من مبادرة «أرى» على ثلاث قارات هي: آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية، وضمت كلاً من: الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، والأردن، ومصر، وفلسطين، والمغرب، وعُمان، والجزائر، والولايات المتحدة.

ويمثل هذا الإنجاز المرحلة الأولى من أهداف المبادرة الرامية لدعم الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقات البصرية، وتزويدهم بالكتب الميسّرة بتنسقيات يسهل عليهم استخدامها بهدف تنمية قدراتهم المعرفية، وتسليط الضوء على الجهود الموجّهة نحو تعزيز اندماجهم في مجتمعاتهم، إضافة إلى نشر الوعي بقضاياهم، وتعريف الناشرين بالتقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة الكتب الميسّرة.

وقالت مديرة مؤسسة «كلمات»، آمنة المازمي: «نحتفي اليوم بالانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من الكتب الميسّرة، إذ تحققت هذه النجاحات والإنجازات بفضل رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة (كلمات)، ودعمها الكامل وجهودها المباركة في مساعدة المكفوفين وضعاف البصر، وتكريس حقهم الإنساني الطبيعي في الوصول إلى المعرفة، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية والإبداعية أسوة بأقرانهم».

وأضافت: «تتضمن أهدافنا المستقبلية إنتاج عناوين جديدة من الكتب الميسّرة، وتدريب عدد أكبر من دور النشر على إنتاج الكتب الإلكترونية بصيغة (Epub3)، لتعزيز عملية اندماج الأطفال ضعاف البصر مع نظرائهم المبصرين، ومعالجة النقص الحاد الذي تعانيه المكتبات العامة في الوطن العربي في ما يتعلق بتوفير الكتب العربية الميسّرة».

وأشارت المازمي إلى أن الخطط المقبلة تتضمن تشكيل «حلقة نقاش أرى»، خلال الشهر الجاري للمكفوفين وضعاف البصر، والمؤسسات المعنية بالإعاقات البصرية، ودور النشر، إذ تشارك مؤسسة «كلمات» إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، وتستمع إلى احتياجاتهم وأهدافهم، للتعاون معاً في توفير الكتب الميسّرة، من خلال تفعيل الترخيص الذي حصلت عليه للاستفادة من «معاهدة مراكش».