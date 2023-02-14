مجلة «شاعر المليون» تطل بعدد جديد

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 193 من مجلة «شاعر المليون»، مشتملاً على إضاءات نقدية لتجارب الشعراء المشاركين في برنامج «أمير الشعراء»، وحوارات مع نجوم الموسم العاشر. إضافة إلى تغطيات وأخبار متنوعة حول انطلاقة برنامج «المنكوس» في موسمه الثالث، وانطلاق مهرجان الظفرة في دورته الـ16، وختام مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل في عجمان.

وتطرقت كلمة العدد، التي جاءت تحت عنوان «موسم الفعاليات الثقافية والتراثية»، إلى الحراك الثقافي الذي تشهده أبوظبي من خلال أنشطتها وفعالياتها، ومنها برنامج أمير الشعراء في موسمه العاشر الذي يشهد تنافساً كبيراً في رحلة البحث عن حامل اللقب، مشيرة إلى أننا نقف اليوم على خطوة واحدة من انطلاق المرحلة الثانية، ما يعني أن هناك من الشعراء من قطعوا نصف المسافة في رحلة الوصول إلى اللقب الأغلى على كل شاعر عربي يسعى لأن يقدم تجربته أمام آلاف المشاهدين.