حاكم الشارقة يفتتح «قصر الفنون» ومبنى عيادة الذيد القديمة

افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، «قصر الفنون» المعاد ترميمه، ومبنى عيادة الذيد القديمة، وذلك تزامناً مع فعاليات بينالي الشارقة في نسخته الـ15، حيث سيكون القصر والعيادة مقرين للأعمال الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون.

وتعرّف سموّه، خلال زيارته لـ«قصر الفنون»، إلى أهم أعمال الترميم التي أجريت للقصر، ليصبح جاهزاً لخدمة الأنشطة والبرامج والمعارض الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون.

ويعود تاريخ القصر إلى خمسينات القرن الـ20، حيث بدأ الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ببنائه، وأكمله من بعده الشيخ خالد بن محمد القاسمي، في الستينات.

واطلع صاحب السموّ حاكم الشارقة، على الأعمال الفنية المعروضة في القصر، ضمن النسخة الحالية لبينالي الشارقة، والتي تنوّعت بين الأشكال التركيبية وأعمال الفيديو والطباعة التجريبية والإسقاط الضوئي واللوحات المستوحاة من الأرشيفات التاريخية، إضافة إلى الزخارف الهندسية الإسلامية.

وخلال افتتاح مبنى عيادة الذيد القديمة تعرّف صاحب السموّ حاكم الشارقة، إلى أعمال بينالي الشارقة المعروضة في مبنى العيادة.

واحتوت الأعمال على عروض مرئية وأعمال تركيبية تسرد مجموعة من القضايا، إضافة إلى المواد الصوتية والصور التاريخية التي توثق لمشاهد من الحياة في مختلف المناطق، وتقدم صورة فنية حول الحاضر من منظور التاريخ.

كما تضم الأعمال مجموعة من النصوص والمطرّزات والقصائد والحكايات والأفلام التي أسقطها الفنانون على القضايا التاريخية والاجتماعية.