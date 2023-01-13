بيع 1.4 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري في يوم صدورها

بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من الطبعة الإنجليزية لمذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل، وذلك في اليوم الأول لطرحها للنشر.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن دار نشر بنجوين راندوم هاوس، التي نشرت المذكرات التي تحمل اسم «الاحتياطي» قالت إن المذكرات سجلت خلال اليوم الأول أكبر مبيعات تحققها الدار لأي كتاب غير روائي. وأضافت الدار أنه تم بيع أكثر من مليون و430 ألف كتاب من النسخة الإنجليزية من المذكرات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا في 10 يناير الجاري، عندما تم طرحها في الأسواق. وقد تم نشر المذكرات بـ16 لغة في جميع أنحاء العالم.

• المذكرات نشرت بـ16 لغة حول العالم