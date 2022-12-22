هدية ورسالة من الشارقة إلى شيخ الأزهر

أهدى مجمع اللغة العربية بالشارقة، لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ثلاث نسخ من الأجزاء المنجزة من المعجم التاريخي للغة العربية، والبالغ عددها 36 مجلداً تغطي الحروف التسعة الأولى من حروف العربية.

جاء ذلك خلال زيارة أمين عام المجمع، الدكتور محمد صافي المستغانمي، إلى مشيخة الأزهر، في إطار السعي إلى المزيد من توثيق العلاقات بين مجمع اللغة العربية بالشارقة والأكاديميات والمؤسسات العلمية الرسمية التي تسهم بجهود وأدوار في خدمة اللغة العربية وتدريسها.

والتقى أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، خلال الزيارة، ومعه عدد من كبار علماء اتحاد المجامع اللغوية العلميّة العربيّة، فضيلة الإمام الأكبر، ونقل لفضيلته رسالة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أبلغه فيها عرفان سموّه بالجهود العظيمة لشيخ الأزهر في نشر الإسلام، والتعريف بسماحة الدين الإسلامي في المؤتمرات والمجامع الدولية والملتقيات الرسمية العالمية.

من جهته، عبّر الدكتور الطيب عن اعتزازه برسالة صاحب السمو حاكم الشارقة، وأثنى على الجهود والإنجازات التي يرعاها سموّه لتمكين اللسان العربي، ورفع راية الثقافة العربية في العصر الحديث، ضمن المشروع الحضاري للإمارة الذي يقوده سموّه منذ أكثر من 50 عاماً، وعبّر عن سروره بتلقي نسخ من المعجم التاريخي للغة العربية.

وقال فضيلة شيخ الأزهر: «أصبحت الشارقة وجهة للعلماء والباحثين والأكاديميين، لما تمثله من منارة علمية وثقافية لها مشروعها الحضاري الذي يبشر بنهضة الأمة ورقيها من خلال رعاية المشاريع العلمية والبحثية الكبرى، مثل مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، ودعم المجامع اللغوية والعلمية، وإقامة صرح مجمع القرآن الكريم والجامعات ذات الكليات العلمية المتنوعة ومختلف صروح المعرفة والثقافة والعلم».

من جانبه، قال المستغانمي: «حرصنا على إهداء نسخ من الأجزاء التي اكتملت من المعجم التاريخي للغة العربية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لما يمثله الأزهر من منارة بارزة على مستوى العالم الإسلامي، ولنضع أمام فضيلته وأمام علماء الأزهر الشريف هذا المشروع المعجمي الكبير الذي ترعاه الشارقة».