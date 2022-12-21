معرض الكتب المستعملة في «الصفا»: العنوان بـ 3 دراهم

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في مكتبة الصفا للفنون والتصميم معرض الكتب المستعملة، الذي يستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، ويستعرض تشكيلة متنوّعة من العناوين التي تلبي مختلف احتياجات الجمهور وعشاق القراءة.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة، الهادفة إلى الإسهام في نشر المعرفة وجعلها في متناول الجميع، وتشجيع الاهتمام بالكتاب وإعادة تدويره، إذ يتضمن المعرض 2348 كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية، تتناسب مع كل الفئات العمرية، وتضم معارف متنوّعة وقصصاً وروايات وكتباً أدبية وعلمية. وتُباع الكتب بأسعار رمزية تراوح بين ثلاثة وخمسة و10 دراهم.

ويهدف المعرض الذي ينظم بالتزامن مع فعاليات المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة، في إطار التزامات «دبي للثقافة» التي تسعى إلى غرس ثقافة القراءة في نفوس الأجيال المقبلة، ما يسهم في نشأتها على أسس سليمة. ويعتبر معرض الكتب المستعملة، الذي يفتح أبوابه يومياً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، إحدى المبادرات التي تبرز مواكبة «دبي للثقافة» للاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، ودعم كل مجالات الثقافة من فنون وآداب تعكس تطلعات دبي والإمارات الحضارية.