34 صانع محتوى يواصلون رحلة «الإعلام الجديد»

وقّعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مع 34 صانع محتوى حصرياً، خضعوا لأكثر من 4800 ساعة تدريب، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من برنامجها الرائد «فارس المحتوى»، والذين بلغ عددهم 48 صانع محتوى عربياً، تم اختيارهم من بين أكثر من 1200 متقدم.

وواصل البرنامج في نسخته الثالثة نجاحاته اللافتة، مرسخاً بذلك رؤية الأكاديمية التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2020، بهدف دعم المواهب في المنطقة العربية، ومساعدتها على ابتكار محتوى مبدع ومتميز، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي وسيلة ومضموناً.

وشهدت الدفعة الثالثة من «فارس المحتوى» توسعاً ملحوظاً في أعداد صناع المحتوى الحصري بالأكاديمية، الذين فاقوا أعداد الدفعتين الأولى والثانية مجتمعتين، والذين بلغوا 24 صانع محتوى حصرياً، الأمر الذي يؤكد النجاح المتنامي للبرنامج في تأهيل نخبة من صنّاع المحتوى العرب، وتنمية مهاراتهم كمؤثرين في المنصات الرقمية المحلية والعالمية، ومنحهم الفرص والإمكانات لرسم مسار مهني إبداعي مستقل.

ويأتي تتويج صناع المحتوى الحصري في الدفعة الثالثة، بعد أن شهدت الدفعتان السابقتان نمواً في عدد متابعي صناع المحتوى الحصري بنسبة 3496%، فيما ناهز عدد متابعيهم 5.1 ملايين متابع، حاصدين 662.6 مليون مشاهدة.

وسيحظى صناع المحتوى الحصري خلال مرحلة الاحتضان، التي تستمر بين 18 و24 شهراً، بدعم مستمر لتعزيز وجودهم في منصات التواصل الاجتماعي بشكل فعّال وإيجابي.

وتستهدف مرحلة الاحتضان صناعة هوية رقمية تتسم بمعايير محتوى عالية الجودة من الكتابة والتصوير والنشر وصياغة استراتيجيات إدارة المحتوى، وجذب الجمهور والتفاعل معه بشكل إيجابي وهادف.

وشهدت الدفعة الثالثة من البرنامج ورش عمل مكثفة وحضورية، فاقت النسخ السابقة، وتركزت في مجالات السرد القصصي وكتابة النصوص، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم، وخضع المتدربون لاختبارات تقييم تضمنت إنتاج ما يزيد على 300 نص و150 فيديو خلال فترة التدريب.

ويوفر البرنامج الذي استقطب نحو 6000 شخص تقدموا للمشاركة في نسخه الثلاث، البيئة الخصبة والمواتية لتأهيل شباب من المنطقة العربية متمكنين في عالم صناعة المحتوى، ويقدمون محتوى إيجابياً وتجارب حياتية ملهمة تستقطب عشرات الآلاف من المتابعين، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المحتوى الرقمي العربي.

وحقق المشاركون في الدفعة الثالثة من «فارس المحتوى» نجاحاً لافتاً، حيث تجاوزت نسبة نمو متابعي المنتسبين الـ35%، كما حقق متدربون مشاهدات تجاوزت المليون خلال فترة التدريب، الأمر الذي يؤكد بصورة عملية نجاح استراتيجيات الانتشار والوصول لأكبر عدد من المتابعين التي يتبعها البرنامج، حيث زادت القاعدة الجماهيرية للمشاركين في فترة قصيرة نتيجة مساعدتهم على تقديم محتوى جاذب بطريقة إبداعية.

5.1

ملايين متابع.

662.6

مليون مشاهدة.