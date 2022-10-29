«ويكي عربية».. مكتبة محمد بن راشد تحتضن مجتمع «ويكيميديا» العربي

من رحاب مكتبة محمد بن راشد، انطلقت أمس فعاليات وجلسات النسخة السادسة من مؤتمر «ويكي عربية»، الحدث السنوي الأهم في مجتمع «ويكيميديا» العربي، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري. وسبق افتتاح المؤتمر للعامة يوم مخصص لطلبة الجامعات والكليات والمرحلة الثانوية بالمدارس الخاصة والحكومية بالدولة، تحت اسم «يوم ويكي للشباب».

وهدف اليوم إلى زيادة وعي الطلبة حول مشاريع ويكيميديا المختلفة من خلال عدد من الورش التعريفية، مثل أساسيات التحرير على ويكيبيديا، مقدمة عن ويكي بيانات، وويكي مصدر، وويكي كومنز، كما ركز اليوم على تطوير المهارات الإبداعية لدى الطلبة مثل مهارتي التصوير والكتابة.

مجموعة استثنائية

وتستضيف النسخة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات والمنطقة مجموعة استثنائية من الجلسات والورش التي تضم ألمع الأسماء في المجتمع الويكيميدي العربي والعالمي، ومن أبرز المتحدثين ماريانا إسكندر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا، وستيفان كوليت مالتون الرئيس التنفيذي لمشروع «كيويكس»، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا لورينزوا لورا ولويس بيتنكورت - إميليو.

وبحضور نخبة من المفكرين والمتحدثين في القطاع الثقافي والإبداعي، تتقدمهم هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي سعيد مبارك بن خرباش، وأستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد د. هنادا طه تامير، ومشاركة كل من الدكتور محمد سالم المزروعي وجمال الشحي، أعضاء مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد.

حوارات ثرية

وقالت مديرة مهرجان «طيران الإمارات» للآداب مديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، أحلام بلوكي: «ها نحن هنا اليوم نحتفي بانطلاق نسخة جديدة من مؤتمر ويكي عربية، حيث نرحب بمجموعات مستخدمي (ويكيميديا) من جميع أقطاب الوطن العربي والعالم في إطار مناقشات وحوارات ثرية وورش ممتعة ومفيدة، تعكس اهتمامات المجتمع الإبداعي بشكل عام والويكيميدي بشكل خاص». مضيفة «كان من الرائع استقبال العديد من الطلبة في رحاب مؤتمر ويكي عربية 2022، ورؤية همتهم لبناء مستقبل يعتمد على سهولة تبادل المعلومات والبيانات الموثوقة».

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود وفي إطار رؤيتنا واستراتيجيتنا لتحفيز الشغف بالمعرفة، يسعدنا أن نلتقي اليوم تحت سقف مكتبة محمد بن راشد، لنتشارك زاداً معرفياً فريداً في مؤتمر ويكي عربية، بمشاركة نخبة من المستخدمين والإداريين والمتطوعين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه، لتبادل خبراتهم ومهارتهم وتقديم ورش لكل المهتمين»، مشيراً إلى أن مكتبة محمد بن راشد تعد اليوم المكان المثالي لاستضافة أهم المهرجانات الثقافية والفنية والموسيقية والملتقيات المختلفة، لتسهم بدورها في تعزيز وقيادة المشهد الثقافي في المنطقة بفكر ورؤية تواكب الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

لأول مرة في الإمارات

وحول ظروف إقامة المؤتمر وحيثيات استضافته في الإمارات، قالت دانية دروبي مديرة قسم التعليم والفعاليات في مجموعة مستخدمي ويكيبيديا الإمارات: بدأنا في عام 2020 العمل على مشروع «كاتب مكتوب» الذي يسلط الضوء على المحتوى الأدبي الناطق باللغة العربية، وعلى زيادة عدد صفحات المبدعين العرب على «ويكيبيديا»، مؤكدة «من خلال إنجازاتنا المختلفة في مجالات التوعية والتعليم، استطعنا اليوم جذب انتباه مؤسسة ويكيميديا التي منحتنا أخيراً شرف استضافة هذا المؤتمر لأول مرة في الإمارات».

صفحات

وأشارت دروبي إلى ارتفاع عدد منصة «كاتب مكتوب» التي تحولت بعد سنتين من إطلاق المبادرة من 1500 صفحة إلى ما يعادل 16000 صفحة ومقالة باللغة العربية، أي بارتفاع ملحوظ وصل إلى 500%.شارك في اليوم الأول من المؤتمر عدد من المسؤولين من مؤسسة ويكيميديا، حيث أجابت ماريانا إسكندر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا، على الأسئلة المطروحة من المجتمع الـ«ويكيميدي» العربي.

■ مجموعة استثنائية من الجلسات والورش التي تضم ألمع الأسماء في المجتمع الويكيميدي العربي والعالمي

حاضنة للإبداع

أكدت المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في هيئة الثقافة والفنون، منى فيصل القرق، نجاح دبي في استقطاب أصحاب المواهب الإبداعية في شتى المجالات، بفضل ما تبذله هيئة الثقافة والفنون في دبي من جهود لدعم تطور المشهد الثقافي الإماراتي، وتوفيرها البيئة الإبداعية الجاذبة التي تُمكن أصحاب المواهب من النجاح والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز رؤية «دبي للثقافة»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

للمرة الأولى

سجلت النسخة السادسة من مؤتمر ويكي عربية 2022 ، والأولى في الإمارات إلى حد الآن، استقطاب أكبر عدد من الحضور، حيث عادل عدد المستخدمين المنحدرين من جميع أنحاء الوطن العربي 200 مستخدم، فيما اجتذب المؤتمر أكثر من 200 طالب، في الوقت الذي سبق افتتاح الحدث يوم مخصص لطلبة الجامعات والكليات والمراحل الثانوية بالمدارس الخاصة والحكومية بالدولة، اتخذ اسم «يوم ويكي للشباب».

محمد المزروعي:

«مكتبة محمد بن راشد مكان مثالي لاستضافة أهم المهرجانات الثقافية والفنية والموسيقية».

أحلام بلوكي:

«من الرائع استقبال الطلبة ورؤية همتهم لبناء مستقبل يعتمد على سهولة تبادل المعلومات والبيانات الموثوقة».