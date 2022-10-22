سفيرة الثقافة العربية في ضيافة مكتبة الإسكندرية

زارت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والوفد المرافق لها، مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالها الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، والدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام في المكتبة.

تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية ومكتبة الإسكندرية، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشترك الذي تم توقيعه سابقاً.

وقامت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان والوفد المرافق لها، بجولة داخل المكتبة وأقسامها المختلفة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوّعة، حيث اطلعت على قاعة الاطلاع الرئيسة، ومتاحف الآثار والمخطوطات والسادات وتاريخ العلوم، ومعرض شادي عبدالسلام، ومكتبة الكتب النادرة، ومكتبة الفنون والوسائط المتعددة، والبانوراما الحضرية، وأبدى الوفد إعجابه بالمكتبة وما تحويه من مقتنيات ووثائق نادرة وما تقدمه من خدمات لروّادها.

وأكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور، وأن مصر صاحبة الريادة الثقافية، مشيرة إلى أن مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي ومعرفي كبير يضم كتباً ومخطوطات نادرة، تثري الثقافة في العالم العربي والإسلامي.

وفي نهاية اللقاء، أهدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، لوحة فنية للدكتور أحمد زايد، فيما أهداها زايد عدداً من مطبوعات مكتبة الإسكندرية.