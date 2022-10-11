رسم وموسيقى وأدب في «وجوه ثقافية»

افتتحت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) معرض «وجوه ثقافية»، في مكتبة الوثبة في أبوظبي، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت فعاليات الافتتاح باقة من الأنشطة الفنية والثقافية، إذ رسم خلالها الفنان الكاريكاتيري المشهور حسن ادلبي، عازف العود نصير شمّة، أمام الحضور بشكل مباشر. وناقشت الكاتبة نادية النجار والشاعر أحمد العسم تطورات المشهد الثقافي في دولة الإمارات وأبرز تجلياته.

وخلال الجلسة وقع أحمد العسم كتابه «غرفة يوسف»، تلا ذلك عزف موسيقي من قبل موسيقيي «بيت العود» لمقطوعات للموسيقار نصير شمّة وأغنية من قصائد الشاعر الراحل نزار قباني.

من جهتها، قالت مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، شيخة المهيري: «تحرص (مكتبة) على التعاون مع مختلف الجهات الثقافية في الدولة لتنظيم واستضافة فعاليات فنية متنوّعة تثري الساحة الثقافية في أبوظبي. ومن هنا تأتي استضافة مكتبة الوثبة لمعرض وجوه ثقافية لتقدم لزوّار المكتبة تجارب فنية راقية وتمنحهم منصة واحدة يتذوقون من خلالها فنوناً متنوعة مثل الرسم والموسيقى والأدب».

من جانبها، قالت مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في «دبي للثقافة» إيمان الحمادي: «نسعى في الهيئة لإتاحة الثقافة والفنون لكل أفراد المجتمع، وسعداء بهذا التعاون مع (مكتبة) لتنظيم معرض وجوه ثقافية الذي لاقى إشادة كبيرة منذ تنظيمه للمرة الأولى في مهرجان طيران الإمارات للآداب». وأضافت «نحن على ثقة بأن زوار مكتبة الوثبة سيجدون في المعرض المعرفة والفائدة والمتعة؛ وهو ما يتماشى مع سعينا لأن تكون الثقافة والفنون جزءاً لا يتجزأ من إيقاع الحياة اليومية لأفراد المجتمع؛ تزامناً مع رؤيتنا بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».

• 30 نوفمبر المقبل، موعد اختتام المعرض الذي ينظم بالتعاون مع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).