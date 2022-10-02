صقر بمليون درهم يخطف الأضواء في «أبوظبي للصيد والفروسية»

وسط أجواء تراثية، ومزادات فريدة، وإقبال لافت من العائلات، أسدل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، أمس، الستار، على فعاليات دورته الـ19 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي نظمها على مدار سبعة أيام نادي صقاري الإمارات تحت شعار «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة».

واتسمت الأيام الختامية من المعرض التي صادفت عطلة نهاية الأسبوع، بأجواء عائلية مميزة، إذ شهد الحدث توافد العديد من الأسر التي حرصت على زيارة «أبوظبي 2022» والاستمتاع بالفعاليات التي يقدمها والتي تناسب الكبار والصغار.

ورسّخ المعرض مكانته في عالم الصقارة وجهة مفضلة لهواة رياضة الصيد بالصقور بهدف الحصول على صقور مكاثرة في الأسر فريدة بمواصفاتها وجمالها وأدائها في الصيد، إذ يحرص المعرض على استقطاب أفضل الصقور المكاثرة تلبية لتطلعات ورغبات زوّاره من عُشّاق الصقارة.

وشهدت الدورة الـ19 من المعرض، مزايدة على صقر فريد نوعه (بيور جير) من سلالة إلترا وايت أميركي، إذ بيع بمليون و10 آلاف درهم (نحو 275 ألف دولار)، بينما تبلغ قيمته الأصلية مليوناً و500 ألف درهم، إلا أن مالكه سمح ببيعه بهذا السعر دعماً للمعرض وزوّاره ولمكانة الحدث لديه ولدى محترفي وهواة ومحبي الصيد والصقور.

وقال مسؤول مزادات الصقور في الدورة الـ19 من المعرض خالد بن سيفان، إن «من ميزات الصقر أن دمه صافٍ وجودته عالية ومن فصيلة نادرة، وبالتأكيد يعرف قيمته من اشتراه»، مشيراً إلى أن المزايدين في مزاد المعرض يعرفون جيداً قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة، ويعرفون كذلك مستوى الصقور التي تتم المزايدة عليها. وأكد أنهم عندما يدفعون أي مبلغ في أي صقر يدركون جيداً قيمته الحقيقية حتى وإن تم الشراء بسعر مخفض لزوّار المعرض.

وأضاف أن وجود مثل هذه النوعية من الصقور تُعدّ أحد أهم عناصر الدعم والتميز لـ«أبوظبي للصيد والفروسية»، لذا فقد بات المعرض من أهم الفعاليات التي ينتظرها عُشاق الصقارة والمقناص ومحبو الصقور، لافتاً إلى أن المعرض لم يكتفِ باستقطاب الصقور النادرة فحسب دعماً للصقارين، بل عمل على منح صقور بالمجان إلى المشترين طوال أيام مزاد الدورة الـ19، بواقع صقرين مجانيين كل يوم تمّ السحب عليهما بين المُشترين، بالإضافة إلى السحب مجاناً على 19 صقراً للزوّار في آخر يوم من المعرض.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، إنّ «المعرض تحوّل إلى منصّة دولية مثالية تستعرض أجود أنواع الصقور المكاثرة في الأسر بأبوظبي من أفضل مزارع إكثار الصقور في العالم.

ونجح المعرض على مدى 20 عاماً في تعزيز صناعة مزارع إنتاج الصقور في الأسر، والتي أثبتت مقدرتها العالية في الصيد والتنافس في السباقات الكبرى».

• 19 صقراً قدمها المعرض هدية للزوّار في آخر يوم من الحدث، علاوة على صقرين يومياً.

خالد بن سيفان:

• «من ميزات الصقر أن دمه صافٍ وجودته عالية ومن فصيلة نادرة، وبالتأكيد يعرف قيمته من اشتراه».

أفضل السلالات

شهد معرض «أبوظبي للصيد والفروسية 2022» مزاداً للهجن نظمته المجموعة العلمية المتقدمة، وعرضت خلاله 14 من الإبل من الذكور والإناث المُنحدرة من أفضل السلالات، والتي تمتلك القدرة لتصبح منافسة قوية في سباقات الهجن.

إلى جانب مزاد «الخيول العربية.. سباقات السرعة» الذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.