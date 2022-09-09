الشارقة تقدّم فرص صناعة النشر الإماراتي في «عمّان للكتاب»

تشارك «هيئة الشارقة للكتاب» في فعاليات الدورة الـ21 من «معرض عمّان الدولي للكتاب»، الذي يرفع هذا العام شعار «القدس عاصمة فلسطين»، ويستمر إلى العاشر من سبتمبر الجاري.

وتستعرض الهيئة في جناحها المشارك تجربة الشارقة في الاستثمار بقطاع النشر، وبناء مجتمع المعرفة، والنهوض بأجيال مدركة لأهمية الكتاب في تحقيق تطلعات بلدانها، حيث قدمت رؤية «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، بوصفه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر في عام 2021، وكشفت أمام 400 ناشر عربي وأجنبي، من 22 دولة، يشاركون في المعرض، الخدمات والتسهيلات النوعيّة التي تتيحها «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

وتسلط الهيئة الضوء على جهودها الرامية لإحداث نقلات نوعية في قطاع النشر، إذ تستعرض أمام الناشرين والكتّاب المشاركين بالمعرض رؤية وأهداف «وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية»، التي تتطلع من خلالها إلى توفير فرص جديدة أمام الناشرين والكتاب لتحقيق حضور عربي وعالمي أكبر، يثري الحراك الثقافي العربي، ويفتح المجال أمام الكتّاب لترجمة مؤلفاتهم، وتحويلها إلى أعمال إبداعية مرئية ومسموعة، وضمان انتشارها وتوزيعها على نطاق أوسع.

وشهد جناح الهيئة في المعرض زيارة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، التي التقت بممثلي الهيئة، وتسلمت منهم نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان «محاكم التفتيش»، واطلعت على جهود الشارقة في النهوض بصناعة الكتاب، وتطوير آليات نشر مصادر المعرفة، وتشجيع ثقافة القراءة، ودعم صناعة النشر في العالم العربي.

وتشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في المعرض، وتتيح الجمعية لجمهور المعرض، عبر مشروعها الرائد «منصة»، فرصة الاطلاع على إصدارات 33 دار نشر إماراتية، ضمن جهودها في التعريف بحركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات، وتحقيقاً لسعيها في تمكين أعضائها من المشاركة في معارض الكتاب الدولية.

وتعرض الجمعية 309 عناوين جديدة في مختلف أصناف الأدب والفكر والحقول العلمية والمعرفية ومجال الترجمة، بإجمالي 2747 كتاباً.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «تمثل مشاركة الجمعية في معرض عمان الدولي للكتاب امتداداً لجهودنا الدائمة في التعريف بالكتاب الإماراتي، وتأكيداً للصلة الثقافية والطموحات المشتركة للناشرين في الإمارات والمنطقة العربية، من أجل الوصول بالكتاب العربي إلى آفاق جديدة تحقق المزيد من التحفيز على القراءة، وتلبية اهتمامات القراء المتنوعة».